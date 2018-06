G7 | Trump ritira la firma sul documento finale e attacca Trudeau | “Disonesto e debole”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018) Si è chiuso con un colpo di scena il G7 in Canada. “Ho dato istruzioni di non appoggiare ildel G7”, scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti. Dopo due giorni di trattative ad alta tensione, Donaldhato ladelcongiunto definendo il premier canadese Justin“un disonesto e un debole”. “Noi canadesi siamo gentili, siamo ragionevoli, ma non ci faremo maltrattare”, è la frase pronunciata dache ha fatto infuriare. Il vertice si conclude quindi con una rinnovata minaccia di guerra commerciale globale. Donaldtira in ballo i “dazi sulle auto che invadono il mercato americano”. In viaggio verso Singapore per il vertice con Kim Jong Un, dall’Air Force One il presidente Usa posta su Twitter l’annuncio shock: gli Stati Uniti non firmeranno le decisioni prese dai sette ...