G7 | Trump attacca Trudeau | disonesto e debole Poi ritira l' appoggio al comunicato finale

G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca/ Il Washington Post attacca : “Donald sta minando i valori del vertice” : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:08:00 GMT)

Conte con gli Usa : "Torni la Russia" - poi frena | Tusk attacca : "Trump sfida l'ordine mondiale" : Sul tema dei dazi, il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Cercheremo di capirne le ragione e agiremo di conseguenza". Ma la linea della Ue è durissima: no al G8 con la Russia e Trump è una minaccia per l'ordine mondiale.

[Il retroscena] Fra Trump e Conte è subito feeling. Ed il premier "neofita" attacca e frena tra lo sconcerto generale : ... rimasto a Roma, la sera prima era ospite dell'ambasciatore russo e ha dichiarato di essere "sostanzialmente d'accordo con la politica sui dazi decisa da Trump" , il presidente Usa li ha fatti ...

Conte con Trump : "Si torni al G8 con la Russia" | Tusk attacca : "Usa sfidano l'ordine mondiale" : Sul tema dei dazi, il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Cercheremo di capirne le ragione e agiremo di conseguenza". Ma la linea della Ue è durissima: no al G8 con la Russia e Trump è una minaccia per l'ordine mondiale.

De Niro a Trump : Non ti voglio nei miei ristoranti/ Hollywood - la star attacca duramente il presidente Usa : De Niro a Trump: "Non ti voglio nei miei ristoranti". La star di Hollywood, cofondatore della catena Nobu, si scaglia duramente contro il presidente degli Usa. De Niro a Trump: "Non ti voglio nei miei ristoranti", nuovo duro attacco della celebre star di Hollywood nei confronti del presidente degli Stati Uniti d’America. “Non mi interessa cosa gli piace: se dovesse entrare in un ristorante mentre ci sono io, me ne andrei”, dopo ...

Bill Gates attacca Donald Trump / "Gli ho dovuto spiegare la differenza tra il papilloma virus e l'Hiv" : Bill Gates attacca Donald Trump, il noto imprenditore informatico si scaglia contro il Presidente degli Stati Uniti: "Gli ho dovuto spiegare la differenza tra papilloma virus e l'Hiv".(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:40:00 GMT)

Khamenei attacca Trump dopo l'uscita dall'accordo sul nucleare iraniano/ Angela Merkel : "Verifiche ok" : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:16:00 GMT)

Usa - Trump parla alla convention della lobby delle armi attacca Londra : “C’è ospedale in zona di guerra” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Trump attacca ambasciata Usa Londra : ANSA, - WASHINGTON, 29 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito durante un comizio in Michigan le sue critiche verso la nuova ambasciata americana a Londra, bocciando in ...

Petrolio - Trump attacca l'OPEC : WTI in calo : Teleborsa, - Dura condanna del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , al taglio della produzione di Petrolio sostenuto dall'OPEC. "Sembra che l'OPEC voglia farlo di nuovo. Con ...