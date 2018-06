G7 | Trump a colpi di tweet fa saltare l’accordo sul commercio

DIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump - ma così perdono tutti : Lotta a muso duro tra il mondo dello sport professionistico americano e Trump. Gli atleti non vogliono inginocchiarsi durante l’inno. Un no che costa caro. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:08:00 GMT)DIARIO USA/ Se nemmeno il basket cerca più la bellezza, siamo morti, di R. ManiscalcoDa Como al New York Times, di R. Maniscalco

Dazi Usa su acciaio e alluminio - chi pagherà il pegno delle mosse di Trump tra schermaglie e colpi veri : Il primo colpo è partito. È però ancora presto per capire se la prova di forza si esaurirà in qualche schermaglia, alla fine più simbolica che altro, o se lo sconto commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo degenererà in una guerra di tariffe che avrebbe con buone probabilità ripercussioni pesanti sull’economia di tutti i protagonisti. Da venerdì primo giugno i Dazi statunitensi sulle importazioni di alluminio (10%) e acciaio (25%) sono ...

I dazi di Trump colpiscono la UE mentre l'Italia e le forze politiche stanno a guardare : "Dum Romae consolitur, Saguntum expugnatur" . mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata. Mai tale frase utilizzata da Tito Livio nelle sue storie fu più adatta alla realtà contingente sia per l'...

Imprenditrice iraniana : le sanzioni di Trump colpiscono il popolo - non il governo : Per anni, come racconta a Middle East online , la donna ha combattuto in una società e in un mondo in prevalenza maschile, per affermare la propria impresa che produce supporti alla mobilità per ...

Trump punta all'auto. Giappone e Germania più colpite dai dazi - La Repubblica - : Il quotidiano fa il punto della situazione sulle decisioni dell'amministrazione americana in tema di dazi sulle importazioni . Secondo quanto riporta La Repubblica nel mirino ci sarebbero 'paesi ...

Export di auto negli USA - Trump vuole colpirlo con tariffe al 20% : L'Export europeo dell'auto potrebbe ricevere un altro duro colpo da Trump. Il presidente USA infatti starebbe valutando l'ipotesi di applicare alle auto importate negli USA una tariffa del 20%. Non solo, alle macchine straniere potrebbero essere pure imposi degli standard sulle emissioni più duri rispetto a quelle che gravano sui costruttori americani. Un trattamento discriminatorio che finirebbe per ostacolare l'arrivo di auto straniere in ...

Trump fa volare il petrolio - la crisi italiana colpisce banche e Btp : Salgono i rendimenti in tutto il mondo, non solo i Btp. I Treasury Bill a dieci anni tornano a 2,98%. Il Bond decennale australiano a 2,78%, da 2,73% di ieri. GIAPPONE, TORNANO A SALIRE GLI STIPENDI ...

Trump - ritiro Usa da intesa su nucleare iraniano : ora rischio gravi contraccolpi : Il presidente Usa potrebbe anche imporre nuove sanzioni a Theran; possibili, drammatiche conseguenze su tutto il medio oriente e non solo. Iran pronto a reagire. Europa perplessa e preoccupata -

Project Trumpmore : la faccia di Donald scolpita nei ghiacci artici : La censura americana sui cambiamenti climatici Fusione in streaming. L'idea - tra provocazione, esperimento scientifico e opera d'arte - è di scolpire il profilo del presidente su un iceberg nell'...

Lady Trump e Madame Macron - la vera sfida è a colpi di bianco : Hanno scelto entrambe il bianco la first Lady Melania e la premier dame Brigitte, nel loro incontro alla Casa Bianca al fianco del presidente Donald Trump e del presidente Emmanuel Macron. Melania ha accolto Brigitte con un blazer drappeggiato in doppio crepe-sable' dello stilista americano Michael Kors Collection costa 2.195 dollari, rileva la Cnn.

Artico - la sfida dell'Ong : Trump scolpito nel ghiaccio per dimostrare che il riscaldamento globale esiste : Per mostrare al mondo i cambiamenti nel tempo verrà montata una telecamera che trasmetterà 24 ore su 24 il volto del Presidente. 'Spesso - sostiene Nicolas Prieto , responsabile dell'associazione ...

Un'organizzazione ambientalista vuole scolpire il volto di Trump su un iceberg : A giugno dello scorso anno, poi, la mossa che ha spaventato il mondo: l'annuncio del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. L'idea del progetto è arrivata dopo che Donald Trump ha ...

Clima : la sfida dell’ong - scolpire il volto di Trump su un iceberg : Un gruppo di ambientalisti finlandesi ha lanciato una raccolta fondi per finanziare un’impresa unica nel suo genere: scolpire il volto del presidente Donald Trump in un iceberg dell’Artico. L’obiettivo di dimostrare gli effetti dei cambiamenti Climatici, osservando direttamente in quanto tempo l’opera si scioglierà. Il presidente è tra coloro che mettono in dubbio l’esistenza del global warming: posizione confermata ...

La Ue a Trump : sui dazi - non tratterà a colpi di minacce : Ross è parte della delegazione Usa che dal 3 maggio sarà in Cina per trattare ed evitare una guerra commerciale con la seconda economia al mondo: "Non andrei fino a là se non ci fosse un po' di ...