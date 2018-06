G7 : Toninelli - Conte porta esigenze cittadini - niente più sbruffoni : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Dal G7 in Canada il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finalmente ribalta la prospettiva e sul tema immigrazione dice ‘di solito sono i nostri partner europei a giudicarci. D’ora in poi saremo noi a valutare loro. E ci aspettiamo una vera solidarietà’ di fronte a questa sfida enorme. Ecco, ora abbiamo un capo del governo che porta all’estero le reali esigenze dei cittadini. ...

Cantone replica a critiche Conte : “mandato scade nel 2020”/ Vertice Anac-Toninelli : Pd - “Quirinale vigili” : Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone, stoccata del presidente del Consiglio all'Anac: Governo M5s-Lega, la replica dell'Autorità Nazionale anticorruzione (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:12:00 GMT)

Toninelli dovrà contenere i 'no' alle infrastrutture o verrà contenuto lui : Roma. "Chi è Toninelli?", si domandavano ieri mattina ai vertici delle aziende di infrastrutture e di trasporti e delle autorità portuali, di fronte alla nomina del senatore del Movimento 5 stelle a ...

Nomi Ministri Governo Conte M5s-Lega - chi sono?/ Ultime notizie - lo strano caso del non eletto Toninelli : Nomi Ministri Governo M5s-Lega: Di Maio e Salvini vice del premier Conte, ecco la lista completa. Savona agli Affari europei: ha consigliato lui Tria all'EcoNomia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:21:00 GMT)

Governo - Conte accetta l’incarico e legge la lista dei ministri : “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini”. Ci sono anche Toninelli e Costa : Il premier incaricato Giuseppe Conte legge la lista dei ministri al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini. Poi ci sono Riccardo Fraccaro, Giulia Bongiorno, Erika Stefani, Barbara Lezzi, Lorenzo Fontana, Paolo Savona, Enzo Moavero Milanesi, Alfonso Bonafede, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Gian Marco Centinaio, Sergio Costa, Danilo Toninelli, Marco Bussetti, ...

M5S - Toninelli : "Conte rimane il nostro candidato" : 11.40 - Danilo Toninelli sta facendo il giro delle radio italiane e dopo essere intervento a 6 Su Radio 1, poco dopo ha partecipato a "24Mattino" su Radio24, dove ha confermato che non ci sono alternative al nome di Giuseppe Conte. O meglio, l'unica altra possibilità è il ritorno al voto già paventato da Matteo Salvini.Per me non ci sono alternative: o Conte o il voto. Questa evenienza del "se non venisse dato l'incarico" non esiste. E per me ...

Carelli : “Conte? Non escludo nulla”. Ma Toninelli è sicuro : “Il nome è lui - avrà l’incarico” : Un’altra giornata di passione, per Giuseppe Conte. Le quotazioni del professore sono stabili, dopo essere affondate nel pomeriggio di ieri, in serata erano risalite abbastanza, e resta in pista, sia pure ammaccato. Ma nel M5S c’è una certa confusione, e dichiarazioni sparse. Esclude che Conte possa saltare? «Non escludo questo, perché non sappiamo ...

M5S - Toninelli : "Conte rimane il nostro candidato. Oggi l'incarico al Quirinale" : Giuseppe Conte, nonostante le indiscrezioni trapelate ieri, sembra confermato come il candidato di Lega e M5S alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo governo che si sta cercando di formare ormai da settimane. Dopo le parole di ieri di Matteo Salvini, Oggi è stato Danilo Toninelli, il capogruppo di M5S al Senato, a confermarlo durante un intervento a 6 Su Radio 1.Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega. Ha ...

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o voto""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

