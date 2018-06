Frosinone-Palermo | Finale Playoff Serie B 2018 | date | programma | calendario | orari e tv

oasport

: Frosinone-Palermo la finale per la A - AlfredoPedulla : Frosinone-Palermo la finale per la A - palermocalcioit : Finale play-off, sarà Frosinone-Palermo - Padovagoal : Frosinone-Cittadella, Gori: 'Avevamo un debito con i nostri tifosi, adesso giocheremo la finale col Palermo alla mo… -

(Di domenica 10 giugno 2018)sarà ladeidiB. Il doppio confronto, che si giocherà in andata e ritorno, metterà in palio l’ultima promozione per laA 2019. I siciliani hanno eliminato il Venezia in semimentre i laziali hanno faticato parecchio per avere la meglio sul Cittadella con un doppio pareggio. Ora il confrontoche vale un posto al sole. Ilgiocherà il match d’andata in casa mercoledì 13 giugno, tre giorni dopo il ritorno in casa delche avrà così il fondamentale vantaggio non solo del campo ma anche dei due risultati su tre. Di seguito le, ilcompleto, ildettagliato e l’o d’inizio dideidiB. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su ...