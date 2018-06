Frontale tra Mini e Grande Punto | Paolo morto a 20 anni | altri 4 giovani feriti

Frontale tra Mini e Grande Punto - morto ragazzo di 20 anni - altri 4 giovani feriti : È di una vittima e quattro feriti, di cui tre ricoverati con prognosi riservata, il bilancio di un incidente verificatosi intorno alla mezzanotte sulla statale 7 bis nel territorio del comune...

Frontale tra due auto : il cuoco Alessandro incastrato tra le lamiere - muore a 37 anni : L'incidente sulla strada della Principessa a Piombino, in Toscana; una delle due vetture è finita fuori strada. Ferito anche l'altro conducente. Secondo una prima ricostruzione sembra che sia stata la macchina della vittima a invadere la corsia di marcia opposta.Continua a leggere

Incidente Frontale tra due auto - il cuoco Alessandro morto a 37 anni : Scontro frontale tra due autovetture: muore un cuoco brindisino, ferita pure una seconda persona. E? accaduto l?altra notte a Piombino, in provincia di Livorno, a perdere la vita un...

Incidenti : Vicenza - scontro Frontale tra due auto - due feriti : Vicenza, 5 mag. (AdnKronos) – Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donna alla guida di una Toyota Yaris, trasportata in ambulanza all’ospedale di Vicenza. L’altro ferito alla guida di una Ford Cmax è ...

Incidente stradale Frontale - Gualdo Tadino - tre morti - persona carbonizzata : Incidente stradale frontale, Gualdo Tadino, tre morti, persona carbonizzata Tre persone sono morte nel violento impatto avvenuto lungo la 'nuova' strada statale 3 Flaminia, fra Gualdo Tadino e Fossato ...

Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo Frontale con auto : tragedia nel lecchese : Incidente a Torre de’ Busi, Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:50:00 GMT)

INCIDENTE IN A14 : MORTO 31ENNE DI SAN GIULIANO MILANESE/ Scontro Frontale : ferito conducente dell'altra auto : INCIDENTE sull’A14: muore 31ENNE, era uscito illeso da un precedente Scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San GIULIANO MILANESE(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:46:00 GMT)

Schianto Frontale tra due auto sulla provinciale : morta una donna : Grave incidente sulla strada provinciale 143 a Orbassano (Torino), dove una donna di 68 anni di Vinovo, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, è morta dopo uno scontro frontale con una Fiat 500 guidata da una 36enne di Torino che procedeva...

Incidenti : scontro Frontale tra due auto - un morto e due feriti nel Palermitano : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. A perdere la vita nell'impatto tra due vetture è stato un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava, una Fiat

Incidente stradale a Perugia - Frontale tra auto in Strada dei Loggi : Incidente Stradale a Perugia, frontale tra auto in Strada dei Loggi Perugia Incidente Stradale a Perugia. E' accaduto intorno alle 19,30, nella Strada dei Loggi a Ponte San Giovanni. Due auto per ...