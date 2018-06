Forza Italia sostiene Matteo Salvini | ' Sì a blocco degli sbarchi | è nel programma del

La richiesta di Forza Italia : Ikea venga a Mantova - Palazzi si muova : I consiglieri comunali azzurri: Per la città un grande affare se arriva a Valdaro. Servono però 120mila metri per un mega centro dello shopping

Forza Italia boccia Conte "Dilettantismo al G7" : ... 'Non gioiamo ma siamo molto preoccupati - conclude - per la dimostrazione di inconsistenza politica che espone l'Italia a una ulteriore perdita di prestigio e credibilità'.

Il candidato di Forza Italia si chiama Dalla Negra : Facebook lo blocca : Domenica 10 giugno Vicenza vedrà rinnovarsi la giunta comunale e Michele Dalla Negra è uno...

Trenord : Terzi - Trenitalia può già investire in Forza del suo 50% : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "Trenitalia potrebbe comunque gia' investire in Trenord indipendentemente dalla modifica dell'assetto proprietario dal momento che gia' detiene il 50% delle quote". Così Claudia Maria Terzi, assessore ai Trasporti di Regione Lombardia in relazione alla proposta di Trenit

Calenda : “Destra e sinistra? Categorie superate - oggi c’è più affinità tra elettori moderati di Forza Italia e Pd” : “Io uomo di sinistra? Sì, insomma, diciamo che ho preso la tessera del Pd, ma non so se valga molto questa categoria oggi. Penso che destra e sinistra siano due Categorie superate nell’accezione novecentesca. Credo che oggi si possa condividere di più una linea tra un elettore di Forza Italia moderato e un elettore del Pd che tra questi due elettori e quello che stanno facendo M5s e Lega“. Sono le parole dell’ex ministro ...

Forza Italia - Filippo Facci brutale col partito del Cav : 'Questi perdono un punto a settimana e pensano solo a...' : Scusate, ma Forza Italia? Non dite che è un momento di assestamento e non pronunciate altre non-risposte, per favore, anche perché la domanda è la stessa da molti anni: che fa Forza Italia? Che dice ...

Bankitalia e Consob rafForzano coordinamento e cooperazione : Roma, 8 giu. , askanews, La Banca d'Italia e la Consob hanno sottoscritto un Accordo-Quadro per la collaborazione e il coordinamento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di risoluzione. L'...

Sondaggi elettorali politici : Lega incalza M5S - crolla Forza Italia : Dopo il via libera al Governo targato M5S-Lega, giungono altri Sondaggi politici da parte degli istituti demoscopici. A distanza di tempo dalle elezioni dello scorso mese di marzo, quali partiti saranno riusciti a rafForzarsi? IPSOS ci mostra un quadro della situazione attuale, in cui le due forze al comando si dividono anche la maggior parte delle intenzioni di voto degli Italiani [VIDEO]. Praticamente 2 cittadini su 3 sono dalla parte di ...

Il Candidato Consigliere Comunale in Forza Italia Brindisi Giuseppe Calvaruso : " Il nostro porto è come un orizzonte - sempre da scoprire - ... : ... IL SOCIALE, L' AMBIENTE, tre vere e proprie emergenze per Calvaruso, " tre parole d'ordine a cui dovrà subito pensare la nuova amministrazione Comunale Brindisina, ma nel complesso la politica ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio “nella Nato ma dialogo Russia” : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:30:00 GMT)

"Mai con gli affaristi di Forza ItaliaLa Lega coerente fino alla morte" Brindisi crocevia politico nazionale : "Noi mai con quegli affaristi di Forza Italia dell'ex sindaco Antonino. Noi Lega saremo coerenti fino alla morte". Lo ha detto Massimo Ciullo, candidato sindaco di Brindisi per la Lega, in un'intervista al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino Segui su affaritaliani.it

Le grandi opere in Liguria fanno litigare subito Forza Italia e Lega : La lite “provocata” dalla Liguria. Mulè: «La maggioranza è terrorizzata». Rixi: «Un attacco pretestuoso»

