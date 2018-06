Formula1 GP Canada L' analisi tecnica della pole di Vettel e delle Ferrari

sport.sky

: Pole e record della pista ???? con una dedica speciale ?? ???? #SkyMotori - SkySportF1HD : Pole e record della pista ???? con una dedica speciale ?? ???? #SkyMotori - Sport_Mediaset : Capolavoro di #Vettel in Canada: la #Ferrari in pole position #formula1 - SkySportF1HD : Impegnativo e veloce ?????? I segreti del circuito Gilles #Villeneuve ???? #SkyMotori -

(Di domenica 10 giugno 2018) A fianco del pilota olandese scatterà il campione del mondo in carica che, in questa sessione di qualificazione, non ha saputo esprimere il massimo potenzialesua vettura. In terza fila un ...