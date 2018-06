Formula 1 | la classifica piloti dopo il gran premio del Canada

Diretta/ Formula E Gp Zurigo 2018 : streaming video e tv - la classifica piloti. Gara - vincitore e podio : Diretta Gp Zurigo 2018 : info streaming video e tv, vincitore della prova in Svizzera del Mondiale di Formula E ormai vicino al termine. Vergne metterà in cassaforte il titolo?.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Canada 2018 Montreal (oggi 10 giugno) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Canada 2018 a Montreal : Lewis Hamilton e Mercedes al comando, Vettel e la Ferrari inseguono(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Formula E Gp Zurigo 2018/ Streaming video e diretta tv : gara - classifica - vincitore e podio : diretta Gp Zurigo 2018 : info Streaming video e tv, vincitore della prova in Svizzera del Mondiale di Formula E ormai vicino al termine. Vergne metterà in cassaforte il titolo?.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:55:00 GMT)

Formula 1 - come cambia la classifica piloti dopo il gran premio di Monaco : Formula 1, la nuova classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Monaco che ha regalato emozioni. Successo da parte di Daniel Ricciardo che ha continuano il dominio ma non sono mancati i brividi per la Red Bull, qualche problema alla monoposto per l’australiano che però è stato bravissimo a mantenere la prima posizione. Alle spalle Vettel che è stato penalizzato nel finale dalla virtual safety car e non ha potuto effettuare l’ultimo ...