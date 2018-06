Formula 1 | GP del Canada 2018 | Hartley-Stroll | pauroso incidente a Montreal FOTO

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio del Canada : Si è concluso il gran premio del Canada, dominio da parte di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari è stato autore di una gara fantastica, il tedesco ha controllato la gara dal primo giro, senza mai rischiare. Problemi per il pilota della Mercedes Hamilton che deve subire il sorpasso proprio da Vettel nella classifica generale, la Rossa torna in vetta al Mondiale ed adesso guarda sempre più con maggiore fiducia al proseguo del campionato. ...

Incidente Stroll-Hartley/ Video Formula 1 : si "agganciano" e la Toro Rosso quasi decolla (Gp del Canada 2018) : Incidente Stroll-Hartley, Video Formula 1: errore o foratura per il pilota Williams? Il dubbio resta ma sta di fatto che il collega della Toro Rosso non sembra avere colpe (Gp del Canada)

Formula 1 Canada - Vettel è pazzesco : è vetta del mondiale - gara anonima di Hamilton [FOTO] : 1/20 © Photo4 / LaPresse 10/06/2018 Montreal, Canada Sport Grand Prix Formula ...

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP del Canada : Rivivi il GP del Canada 2018 su skysport.it Alla fine del Gran Premio la proposta di Sky Sport non si esaurirà. Il sito skysport.it pubblicherà commenti, interviste, pagelle, analisi tecniche e ...

Formula 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 gara live : Ferrari e Vettel a caccia della terza vittoria stagionale : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp CANADA 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Canada 2018 Montreal (oggi 10 giugno) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Canada 2018 a Montreal: Lewis Hamilton e Mercedes al comando, Vettel e la Ferrari inseguono

Gran Premio del Canada di Formula 1 : come vederlo in tv o in streaming : Inizierà alle 20.10 e Vettel partirà in pole position: le cose da sapere per seguirlo in diretta o in replica. Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si correrà oggi sul circuito di Montréal, quando in Italia saranno le 20.10. --Il Gran Premio del Canada di Formula 1 verrà trasmesso in diretta alle 20.10 da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1 HD. TV8 trasmetterà una replica in chiaro sul digitale terrestre dalle 21.30. Lo scorso ...

Formula1 GP Canada. L'analisi tecnica della pole di Vettel e delle Ferrari : A fianco del pilota olandese scatterà il campione del mondo in carica che, in questa sessione di qualificazione, non ha saputo esprimere il massimo potenziale della sua vettura. In terza fila un ...

Formula 1 - GP del Canada : Bonucci e Chiellini a fare il tifo nel box Ferrari : Di nuovo assieme, di nuovo uno vicino all'altro. Ma stavolta non in bianconero e nemmeno in azzurro. E' rosso il colore che veste Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, ospiti d'eccezione nel box della ...

Formula 1 in Canada - la guida del pilota : vi spieghiamo tutto sul circuito Gilles Villeneuve : circuito veloce e che richiede tanta potenza. La Formula 1 è in Canada per la settima tappa della stagione e qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito Gilles Villeneuve . Si tratta di una pista tra ...

Formula 1 - GP Canada. L'analisi del venerdì di Montreal : Sia Hamilton che Bottas avevano scelto solo 5 set di HyperSoft contro gli 8 di Ferrari e Red Bull Analizzando le prestazioni della W09 la scelta del team campione del mondo sembra essere piuttosto ...

Formula 1 - GP Canada. Alonso e il traguardo dei 300 GP : a Montreal la festa del leone : Sky Sport F1 HD , canale 207, , inoltre, sabato dedicherà uno speciale al quasi 37enne pilota di Oviedo. Qualche giorno fa il pilota aveva manifestato preoccupazione per la mancanza di velocità della ...