Food | Coldiretti | con caldo vola gelato in Italia | primo produttore Ue

sportfair

: RT @ColdirettiC: COLDIRETTI #FARMERSVILLAGE in piazza Dante a Napoli dal 15 al 17 giugno. Oltre al mercato Campagna Amica con prodotti a km… - ColombadoroDi : RT @ColdirettiC: COLDIRETTI #FARMERSVILLAGE in piazza Dante a Napoli dal 15 al 17 giugno. Oltre al mercato Campagna Amica con prodotti a km… - Ganbol74 : RT @bassairpinia: Cerasa Fest 2018: mercato a km zero, agriscuola e street food contadino. Coldiretti e Campagna Amica in piazza Dante (Nap… - campagnamica : RT @bassairpinia: Cerasa Fest 2018: mercato a km zero, agriscuola e street food contadino. Coldiretti e Campagna Amica in piazza Dante (Nap… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con ilno gli acquisti dicon il boom di coni e coppette inche con 595 milioni di litri è ildell’Unione Europea”. E’ quanto emerge da una analisi dellasu dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città nelle pause di lavoro ma anche in relax al mare in spiaggia.Ad essere preferito, sottolinea la, “è di gran lunga ilartigianale nei gusti storici anche se cresce la tendenza nelle diverse gelaterie ad offrire ‘specialità della casa’ che incontrano le attese dei diversi target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico o a chilometri zero come i gelati con frutta e verdura locali ma anche con ...