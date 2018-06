Firenze | spari e inseguimento tra auto | investito ragazzo di 29 anni

Firenze - spari in strada dopo lite : investito ragazzo di 29 anni - : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una lite tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Il sindaco Nardella: "...

Firenze - spari in strada dopo lite : investito ragazzo di 29 anni : Firenze, spari in strada dopo lite: investito ragazzo di 29 anni È accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una lite tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Il sindaco Nardella: “Fatto inaccettabile” Parole chiave: ...