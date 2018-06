Firenze | sparatoria tra rom Investito ragazzo su uno scooter

ilgiornale

(Di domenica 10 giugno 2018) Paura adove intorno alle 12.30 sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco al culmine di una lite tra due persone di etnia rom. L'episodio è avvenuto in periferia, nella zona di via Canova, angolo via Simone Martini, vicino a un supermercato. Uno dei due uomini rimasto coinvolto nella lite a un certo punto è salito su un"auto e si è allontanato: nella fuga avrebbe centrato in pieno unitaliano che passava di lì per caso, a bordo del suo motorino. Soccorso, è stato trasportato al policlinico di Careggi. Le sue condizioni sono gravissime. Le 4 persone coinvolte nella lite sono state fermate e portate dai carabinieri in caserma. Un'altra auto sarebbe finita in fiamme. I due rom, che sarebbero parenti, sono stati identificati e bloccati sul posto dai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Sono tutti domiciliati nel campo rom del Poderaccio.