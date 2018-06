Firenze | inseguimento tra rom Investito ragazzo su uno scooter | è in gravi condizioni

ilgiornale

(Di domenica 10 giugno 2018) Paura adove intorno alle 12.30, dopo una lite tra alcune persone di etnia rom, è partito un. L'episodio è avvenuto in periferia, nella zona di via Canova, angolo via Simone Martini, vicino a un supermercato. Uno dei due uomini rimasto coinvolto nella lite a un certo punto è salito su un"auto e si è allontanato: nella fuga ha centrato in pieno unitaliano di 29 anni che passava di lì per caso, a bordo del suo motorino. Soccorso, è stato trasportato al policlinico di Careggi. Le suesonossime.Le quattro persone coinvolte nella lite sono state fermate e portate dai carabinieri in caserma. Una delle auto dei due litiganti, dopo essere finita in una siepe, ha preso fuoco. I due rom, che sarebbero parenti, sono stati identificati e bloccati sul posto dai carabinieri, per essere poi interrogate dal pm di turno. Sono tutti domiciliati nel campo rom ...