Firenze | inseguimento tra auto dopo lite | investito 29enne | 2 arresti

Inseguimento fra rom a Firenze dopo una lite - ragazzo in scooter investito. È grave : Non confermata una sparatoria prima della corsa in auto. Il sindaco Nardella chiede giustizia senza sconti

Inseguimento in auto a Firenze - ragazzo in scooter travolto. FOTO : Inseguimento in auto a Firenze, ragazzo in scooter travolto. FOTO La folle corsa per le strade del capoluogo toscano è iniziata dopo una lite tra famiglie rivali nel campo nomadi di Poderaccio. Un 29enne è stato investito ed è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. FOTOGALLERY Parole chiave: ...