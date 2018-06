Finisce fuori strada con l' auto a Lucignano | ferito un 67enne Attivato Pegaso

Motociclista Finisce fuori strada : incidente lungo la regionale 71. Ferito un 28enne : Ha perso il controllo della motocicletta ed è finito fuori strada. incidente stradale questa mattina ad Ossaia di Cortona. Qui un 28enne di Tuoro sul Trasimeno è rimasto coinvolto in uno schianto ...

Venezia - auto con a bordo papà e due figlie Finisce fuori strada : grave la più piccola : Una Audi A6 SW è uscita fuori strada per cause ancora in via di accertamento mentre percorreva l'A4 in direzione Milano. Il bilancio è di 3 feriti: si tratta di un uomo e delle sue due figlie minorenni. Una di loro, la più piccola, è in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

L’auto si ribalta e Finisce fuori strada : Enzo muore a 21 anni : L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 89 che collega Apricena a San Severo, nel Foggiano, ed è costato la vita al giovane Enzo Sacco. La sua vettura ha sbandato e si è capovolta più volte senza lasciargli scampo.Continua a leggere

L'auto si ribalta e Finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

L'auto si ribalta e Finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

Trieste - camion si ribalta e Finisce fuori strada FOTO E VIDEO : Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco, allo svincolo tra Sistiana e il raccordo autostradale, sono durate quasi cinque ore

Finisce fuori strada con l'auto nell'Oristanese - muore un giovane - Sardiniapost.it : Un giovane di Gonnoscodina è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio verso le 17 nei pressi d i Simala . Secondo la prima ricostruzione, il giovane del quale non è stata ancora resa ...

Tir carico di tufo Finisce fuori strada / FOTO : Sorano , Grosseto, , 23 maggio 2018 - Un autotreno con un imponente carico di tufo , 30 tonnellate di blocchi, si è intraversato a Sorano , in località Pratolungo. La motrice è finita nel fosso a lato ...

Pullman scolastico Finisce fuori strada per evitare un camion : paura per 35 bambini : Incidente in mattinata in via di Tragliatella, alle porte di Roma. Un Pullman con a bordo 35 bambini e quattro maestre è finito fuori strada terminando la propria corsa in bilico tra una cunetta e la carreggiata.

Roma - pullman con alunni in gita Finisce fuori strada : Un pullman di una gita scolastica, con a bordo 35 bambini e 4 insegnanti, è finito fuori strada in via Tragliatella, zona Bracciano. Sul posto squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma che ...

Padova - perde il controllo della moto e Finisce fuori strada : Roberto muore sul colpo : Il tragico incidente nel pomeriggio di domenica sulle strade Padovane. La vittima è Roberto Miraggio, 53enne nativo di San Severo, nel foggiano, ma residente a Mestrino. L’uomo, appassionato motociclista, era in sella alla sua Aprilia Shiver 750 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.Continua a leggere

Autostrada A4 - autobus Finisce fuori strada : 26 feriti di cui uno grave. Disagi per il traffico : Un autobus Flixbus è uscito di strada mentre percorreva l’Autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L’incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave, gli altri in condizioni serie ma che non sarebbero in pericolo di vita. È accaduto questa mattina all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro intorno alle 3.30. L’Autostrada A4 è stata chiusa in direzione Trieste e automobilisti e camionisti sono obbligati ad ...

Pordenone - bus Finisce fuori strada in A4I feriti sono 26 : uno è molto grave : Il veicolo, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada e si è adagiato su un lato. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e numerose ambulanze.

Pordenone - autobus della Flixbus Finisce fuori strada : 26 i feriti : L'incidente sull'A14 all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Uno dei passeggeri sarebbe in condizioni molto gravi