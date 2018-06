FIFA 19 | Tutte le edizioni del gioco

gamerbrain

(Di domenica 10 giugno 2018) A distanza di poche ore dal termine dalla conferenza E3 2018 di EA, vengono svelateledi19 previste sul mercato, scopriamole insieme.19:ledelIlsarà disponibile a partire da Settembre nelle seguenti versioni:19 Ultimate Edition Accesso anticipato di 3 giorni ale 40 pacchetti oro premium maxi per FUT Giocatore oro a scelta nella UEFA Champions League Cristiano Ronaldo e Neymar Jr per 7 partite nel FUT Divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora del19 Champions Edition Accesso anticipato di 3 giorni ale 20 pacchetti oro premium maxi per FUT Giocatore oro a scelta nella UEFA Champions League Cristiano Ronaldo e Neymar Jr per 7 partite nel FUT Divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora del ...