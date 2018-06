Fido | più che un cane da medaglia d’oro era un animale Come l’uomo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018) Feroce constupido e crudele ma tenerissimo con gli indifesi, Anatole France andava sempre dritto al punto: “Finché non avremo amato un, una parte della nostra anima rimarrà silente”, diceva l’autore di Gli dei hanno sete, Premio Nobel per la letteratura nel 1921. Ma non soltanto nell’anima può risvegliarsi e bruciare più forte, gettando i semi di un nuovo modo di essere nel mondo. La capacità di superare i confini dell’usuale illuminando le potenzialità che dormono dentro di noi è un dono che tutti i viventi condividono: ecco perché per 14 lunghissimi anni, dal 1943 al 1958, ogni giorno alla stessa ora, l’anima diha sperato che il suo padrone scendesse finalmente dalla corriera che dalla fabbrica di Borgo San Lorenzo riportava i pendolari alla piazza di Luco del Mugello. Lui, il bastardino bianco dalle orecchie nere, era in attesa alla fermata, guidato ...