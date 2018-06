Famiglie arcobaleno | a cena coi papà Mirco e Davide | “Caro ministro Fontana | venga a

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018)stanno insieme da 18 anni. Hanno due bimbi di tre anni, Emanuele e Matteo. “Quando ho conosciuto, lui avrebbe voluto diventare. Ai tempi io non mi sentivo così pronto”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Insieme abbiamo metabolizzato e accettato questo desiderio. Un desiderio che, almeno ai tempi non era così socialmente accettato”. È così che hanno deciso di cominciare il percorso che ha portato alla nascita dei loro figli. “Ci siamo sposati negli Stati Uniti. L’unione civile per me non è di serie b, ma c. Per me il matrimonio è quello americano, nel 2014, quando i nostri figli erano nella pancia di Rachelle. E poi abbiamo trascritto il matrimonio anche in Italia, per cui siamo uniti civilmente“. Per la legge italiana, il padre di Emanuele e Matteo è. “Io sono il padre sociale“, spiega. ...