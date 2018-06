“Faccio il ricercatore in Irlanda e ho lasciato l’Italia per scelta | ma questo Paese

huffingtonpost

(Di domenica 10 giugno 2018) Simone Iadanza, 28 anni e una laurea specialistica in Ingegneria e Nanotecnologie conseguita a pieni voti al Politecnico di Milano, sta svolgendo il suo dottorato di ricerca in Nanotecnologie all'Università di Cork, in. La passione per la fisica, un'innata curiosità e il desiderio di viaggiare e scoprire il mondo, per lui nato e cresciuto nella provincia di Varese, gli hanno permesso di non smettere mai di porsi nuove domande e di cercare di capire la realtà che lo circonda.E così oggi Simone Iadanza, cresciuto nell'osservare il padre idraulico montare e smontare praticamente ogni cosa, è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare un ingegnere fisico, attualmente impegnato in un progetto di ricerca sui cristalli fotonici. Eppure, nonostante viva e svolga il suo dottorato in, non si definisce il classico caso di "cervello in ...