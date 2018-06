F1 | Wolff conferma le difficoltà della Mercedes | “Hamilton soffre le hypersoft | questo ha

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Il team principalha parlato delleavute da Hamilton in qualifica, sottolineando come ogni minimo errore in questa stagione viene pagato a caro prezzo Qualifica da dimenticare per Lewis Hamilton in Canada, il pilotaha chiuso al quarto posto distante da Sebastian Vettel, riuscito a sua volta a riportare la Ferrari in pole a Montreal dopo 17 anni. Photo4 / LaPresse Un pomeriggio difficilissimo per il campione del mondo, incon le gomme, montate direttamente sabato senza alcun riscontro al venerdì. Sulla situazione del britannico è intervenuto Toto, che ha espresso le proprie sensazioni in vistagara: “partiremo con le ultrasoft eci permetterà di impostare la gara nella maniera più efficace possibile per noi, Hamilton non si è trovato bene con lein qualifica e quest’anno ogni minimo errore o ...