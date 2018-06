F1 | Vettel trionfa in Canada e torna in testa al Mondiale

Vettel trionfa in Canada e torna in vetta al mondiale : Impresa di Sebastian Vettel. Il ferrarista trionfa nel Gran premio del Canada, aggiudicandosi la terza vittoria di stagione e la cinquantesima in carriera, e torna in vetta al mondiale scavalcando ...

F1 : Canada - trionfa Vettel - torna leader : ANSA, - ROMA, 10 GIU - Trionfo di Sebastian Vettel nel Gran premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. E' la terza vittoria stagionale per il ferrarista, che ha preceduto sul ...

F.1 - GP del Canada - La Ferrari di Vettel trionfa a Montréal : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco della Ferrari ha condotto la corsa dal primo all'ultimo giro: una gara all'apparenza facile, nella quale Sebastian ha dovuto gestire il suo vantaggio sugli avversari diretti. Grazie a questa vittoria, la numero 50 in carriera, Vettel torna in testa al Mondiale. Seconda posizione per Valtteri Bottas, che salva la giornata della Mercedes ...

F1 - Vettel trionfa a Montreal e sorpassa Hamilton : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp del Canada : Sebastian Vettel fa 50 in carriera e supera in classifica piloti Lewis Hamilton, solo quinto al traguardo del Gp del Canada Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale piloti, visto l’anonimo ...

Gp Canada : trionfa Vettel - leader iridato : 21.44 Sebastian Vettel conduce dal primo all' ultimo giro il Gp del Canada e si aggiudica una gara che lo porta al comando del mondiale grazie al 5° posto di Lewis Hamilton. Per il ferrarista 121punti, 120per il portacolori Mercedes. Sul podio Bottas (sempre 2° senza rischi) e Verstappen. Quarto Ricciardo, sesto Raikkonen. Poche curve dopo lo start incidente, senza conseguenze per il beniamino di casa Stroll che centra Hartley.Ricciardo ...

F1 Gp Monaco 2018 - trionfa Ricciardo. Vettel secondo : Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Partito dalla pole, il pilota della Red Bull è riuscito a tenere dietro la Ferrari di Sebastian Vettel ...

Formula 1 - Daniel Ricciardo trionfa a Monaco : Vettel secondo - Hamilton sul podio : ... conclude i 78 giri del Gran premio del Principato davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

Monaco - trionfa Ricciardo. Ferrari - Vettel secondo. Hamilton podio : Perfetto Daniel Ricciardo. L'australiano della Red Bull ha finalmente vinto il GP di Monaco, una vittoria che inseguiva da tempo e che nelle ultime due stagioni aveva solo sfiorato. Supportato da una ...

F1 - GP Monaco 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

F1 - ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo. Daniel Ricciardo trionfa davanti a Vettel e ad Hamilton : Daniel Ricciardo trionfa nel GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano della Red Bull, nonostante un problema sulla sua vettura, ha sbancato il Principato, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Secondo successo stagionale per Ricciardo in questo campionato. Quarta e quinta piazza per le altre due Ferrari e Mercedes di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre Max Verstappen ...

F1 : nel Gp di Spagna trionfa Hamilton - Vettel è quarto : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il campione del mondo inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstapen. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel. Quinta l'altra Red Bull di Ricciardo davanti alla Haas di ...

Gp Formula Uno - delusione Ferrari. Vettel sbaglia nel finale - trionfa Hamilton : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto un emozionante Gp di Azerbaigian, secondo ppsto per la Ferrari di Kimi Raikkonene e Terzo Sergio Peres su Force India. Niente podio per Sebastian Vettel partito in ...

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...

Formula 1 - Gp del Bahrein : trionfa Vettel davanti alle Mercedes : Un’altra impresa di Sebastian Vettel, un’altra grande gara della Ferrari: secondo Gran premio di F1, seconda vittoria: dopo l’Australia, il Bahrein....