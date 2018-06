F1 – Significativo successo di Vettel in Canada | Seb svela | “ecco cosa ho pensato gli

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Sebastiansorridente ed euforico dopo la vittoria al Gp del: le parole del tedesco della Ferrari, nuovo leader della classifica piloti Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a Montreal, dove il pubblico canadese ama particolarmente la Ferrari. Positivo secondo posto per Bottas, seguito sul podio da Verstappen. Gara anonima invece per Lewis Hamilton, quinto, seguito da Raikkonen. Photo4 / LaPresse Felicissimo per la vittoria, con Gilles Villeneuve nel cuore,ha commentato così, in conferenza stampa, il suo 50°in carriera: “la gara è stata molto controllata, la macchina è stata fantastica con le ...