F1 | ordine d’arrivo GP Canada 2018 | risultato e classifica della gara

MotoGP - ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGP - ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica : Ordine d’arrivo GP Italia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 99 J. LORENZO 27:10.302 2 4 A. DOVIZIOSO +1.980 3 9 D. PETRUCCI +6.179 4 42 A. RINS +6.521 5 46 V. ROSSI +6.743 6 29 A. IANNONE +7.233 7 35 C. CRUTCHLOW +7.409 8 25 M. VIÑALES +10.131 9 19 A. BAUTISTA +10.272 10 5 J. ZARCO +11.125 CLICCA QUI PER TUTTE ...

F1 - ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo. Daniel Ricciardo trionfa davanti a Vettel e ad Hamilton : Daniel Ricciardo trionfa nel GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano della Red Bull, nonostante un problema sulla sua vettura, ha sbancato il Principato, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Secondo successo stagionale per Ricciardo in questo campionato. Quarta e quinta piazza per le altre due Ferrari e Mercedes di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre Max Verstappen ...

F1 - ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo : L’ordine d’arrivo DEL GP DI Monaco Montecarlo 2018 in aggiornamento Pos. N. Pilota Team Distacco Giri 1 03 D. Ricciardo (U) Red Bull 63/78 2 05 S. Vettel (U) Ferrari + 0?8 3 44 L. Hamilton (U) Mercedes + 2?7 4 07 K. Raikkonen (U) Ferrari + 5?1 5 77 V. Bottas (S) Mercedes + 6?0 6 31 E. Ocon (S) Force India + ...

Giro d’Italia 2018 - penalizzato Fabio Aru! Sfruttata una scia durante la cronometro. Cambia l’ordine d’arrivo : Fabio Aru ha disputato un’eccellente cronometro al Giro d’Italia, il sardo si è letteralmente scatenato durante la Trento-Rovereto andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Il Cavaliere dei Quattro Mori, reduce dalla crisi nera di Sappada, ha deciso di proseguire la Corsa Rosa ed è volato nella prova contro il tempo chiudendo addirittura al sesto posto, a soli 37” dal vincitore Rohan Dennis, pagando solo ...

F1 - ordine d’arrivo GP Spagna 2018 : risultato e classifica : Lewis Hamilton trionfa nel GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno. Giornata da incorniciare per la Mercedes che conclude con Valtteri Bottas in seconda posizione mentre Max Verstappen conquista il terzo gradino del podio. Quarta piazza per una Ferrari un po’ deludente con Sebastian Vettel, per via di una strategia discutibile. Ritiro per un problema al motore per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen.Ordine d’arrivo GP Spagna 2018 ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica : A Jerez de la Frontera è andato in scena uno scoppiettante GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Non sono mancati i colpi di scena in una gara estremamente avvincente e appassionante dove tutti i big si sono dati battaglia per la vittoria: Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa hanno regalato uno show emozionante mentre Valentino Rossi è andato un po’ in difficoltà. GP Spagna 2018: ordine ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : ordine d’arrivo - risultato - classifica gara : La gara del GP di Azerbaijan 2018 è stata particolarmente avvincente e appassionante. Non è mancato lo spettacolo sulle strade di Baku, l’ingresso immediato della safety car a causa degli incidenti in partenza (Raikkonen-Ocon e Alonso-Sirotkin) ha rimescolato le carte, i tanti sorpassi tra le due Red Bull e il duello a distanza tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton hanno scaldato gli appassionati, al pari della lotta a suon di strategia ...

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica. Cal Crutchlow vince - Marquez fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso settimo : Cal Crutchlow ha vinto a sorpresa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il pilota della Yamaha è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara pazza battendo Johanna Zarco, Rins su Suzuki completa il podio. Marc Marquez è arrivato quinto sul traguardo al termine di una rimonta incredibile ma si attendono sanzioni per la manovra scorretta operata su Valentino Rossi, caduto proprio per colpa sua e 19esimo al traguardo. ...