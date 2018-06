F1 | impresa Ferrari | Vettel domina in Canada e passa  in testa al Mondiale Foto

Gp Canada - impresa Ferrari. Vettel vince e passa in testa al Mondiale : Sebastian Vettel chiude alla grande il suo fine settimana e dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, l'ultimo a riuscirci per la Ferrari nel 2001 fu un certo Michael Schumacher, replica anche in gara e si porta a casa una vittoria fondamentale sul circuito di Montreal intitolato al grandissimo Gilles Villeneuve. Il tedesco ha condotto la gara dall'inizio alla fine e si è messo alle spalle il rivale della Mercedes il finlandese ...

