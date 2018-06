F1 | GP Francia 2018 | programma | orari e tv Si torna a correre a Le Castellet

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : definiti i primi quarti maschili - Lettonia-Polonia e Slovenia-Ucraina - e femminili - Spagna-Francia e Cina-Ungheria : Nella terza giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila (Filippine) si sono definiti i primi due quarti di finale sia per quanto riguarda il tabellone maschile che per quel che concerne il tabellone femminile. Domani si conosceranno, per entrambi i tornei, le altre quattro squadre che giocheranno per le medaglie nella mattina italiana di martedì 12. Nel torneo maschile, la Pool B, quella più combattuta, vede ...

Motocross - GP Francia 2018 MXGP : Herlings vince in rimonta anche gara-2 - Cairoli è secondo - sorprende Monticelli (10°) : Jeffrey Herlings non è umano! L’olandese della KTM conquista anche gara-2 del GP di Francia, a Saint Jean d’Angely, decimo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP, e dimostra di essere il più forte anche in quest’occasione. Nonostante un avvio poco felice, l’olandese, con la tabella rossa, non si è lasciato influenzare più di tanto ed ha superato avversari su avversari, fino a trionfare: quarta doppietta consecutiva per ...

Motocross - GP Francia MX2 2018 : Jorge Prado e Thomas Covington vincono le due gare - cade Pauls Jonass : Jorge Prado ha vinto il GP di Francia della MX2. Lo spagnolo ha vinto gara-2, chiudendo a pari punti con l’americano Thomas Covington, vincitore della prima manche. Prado ha così ridotto il margine che lo separa in classifica da Pauls Jonass a 16 lunghezze. Gara-1 è stato un assolo di Thomas Covington, che ha preso il comando della corsa sin dalla partenza. Thomas Olsen ha provato a stargli dietro, ma il pilota americano non ha avuto ...

Mondiali 2018 - guida al Girone C : Francia - Perù - Danimarca - Australia : Inizialmente, il Tribunale arbitrale dello sport lo ha squalificato per un anno, ma poche settimane dopo la FIFA ha ridotto la squalifica a sei mesi, convinta da una linea difensiva originale ma ...

Motocross - GP Francia 2018 : Jeffrey Herlings vince in scioltezza gara-1 a Saint Jean d’Angely davanti a Desalle e Cairoli : Inafferrabile! Jeffrey Herlings vince, o per meglio dire, domina, anche gara-1 del Gran Premio di Francia della MXGP e conferma di non avere rivali in questa stagione. L’olandese della KTM parte in pole position, prende per primo l’holeshot e, sostanzialmente, non deve fare altro che portare la sua moto fino all’arrivo nella solitudine più assoluta. Il suo margine era talmente ampio che nelle ultime battute di gara ha preferito ...

LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings in fuga in gara-1 - Cairoli insegue in terza posizione : Il nove volte campione del mondo sa che le due gare di Saint Jean d'Angely non sono da fallire se vorrà mantenere ancora aperta la sua rincorsa al titolo. Per il siciliano il Gran Premio di Francia, ...

LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli prova il tutto per tutto con Herlings : Sarà un Gran Premio di Francia della MXGP quanto mai importante quello che si correrà oggi sul circuito di Saint Jean d’Angely dato che potrebbe mettere una parole pesante sul prosieguo del campionato 2018. Il dominatore della stagione, l’olandese Jeffre Herlings ha già un margine di 54 punti nei confronti del nostro Tony Cairoli e nelle due manche odierne proverà ad allungare ulteriormente questo gap per mettere in discesa, già a ...

Mondiali 2018 Russia - amichevoli : vince senza brillare la Spagna - Mbappé salva sull'1-1 la Francia : Spagna-Tunisia 1-0 84' Aspas Aspas, jolly per la Spagna Non brilla la Spagna di Lopetegui in Russia, ma vince comunque nell'ultima amichevole contro la Tunisia giocata già nella terra del Mondiale ...

Motocross - GP Francia 2018 : a che ora corre Tony Cairoli? Il programma di domenica 10 giugno e come vederlo in tv : domenica 10 giugno si correrà il GP di Francia 2018, tappa valida per il Mondiale MXGP Motocross. Si torna subito in pista, il terreno solido di Saint Jean d’Angely sarà teatro di una nuova battaglia tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings. Il Campione del Mondo deve rimontare 54 punti in classifica dal belga che sta dominando questa prima parte di stagione e continua a vincere. C’è bisogno di una pronta reazione da parte del siciliano ...

Francia ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : Rigoroso e pragmatico, questo gestore di uomini ha permesso ai Bleus di raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo 2014 e la finale di Euro 2016 e ora sogna di alzare ulteriormente l'...