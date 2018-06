F1 | GP Canada 2018 | Kimi Raikkonen | un fine settimana orribile Qualifiche e partenza

Formula 1 GP Canada 2018 - Arrivabene : 'La Ferrari è una grande macchina guidata da un grande Vettel' : Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? "Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi da giovedì,...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel in testa - bene Bottas! (Gp Canada 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa, Lewis Hamilton è quinto e adesso è distante un punto(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:03:00 GMT)

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Non mi aspettavo una gara così negativa - dobbiamo crescere per tenere testa alla Ferrari” : Non può certo essere soddisfatto Lewis Hamilton del quinto posto conquistato nel Gran Premio del Canada di oggi. L’inglese, che era reduce da tre vittorie consecutive sul circuito dell’isola di Notre-Dame (dei suoi sei in totale) non è mai stato della partita e, dopo il quarto posto di ieri in qualifica, in gara scivola di un altro gradino, non riuscendo nemmeno ad attaccare Daniel Ricciardo che, a sua volta, non era nelle migliori ...

Max Verstappen - GP Canada 2018 : “La macchina è stata performante e sono confidente per il futuro” : Terzo all’arrivo del GP del Canada 2018 (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), Max Verstappen ha concluso degnamente la sua corsa, senza sbavature, con il giro più veloce della gara ed una consistenza che tanti desideravano da lui. Su una pista non adattissima alle qualità della Red Bull, l’olandese ha espresso il massimo del proprio pacchetto, cogliendo un podio importante per il morale e confermando tutto quello ...

Daniel Ricciardo - GP Canada 2018 : “Ho fatto il massimo con il motore che avevo a disposizione” : Quarto al termine del GP del Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, Daniel Ricciardo, con il solito sorriso, analizza le prestazioni di un weekend partito in salita. Il pilota australiano, infatti, disponeva di un motore che, in qualche modo, era un po’ condizionato dai problemi tecnici avuti a Montecarlo e, anche se la Red Bull è riuscita ad evitare la penalizzazione per la sostituzione del propulsore, la velocità di ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ricciardo più veloce in partenza - un weekend deludente” : Kimi Raikkonen ha disputato un anonimo GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari non è mai riuscito a essere in gara e ha chiuso con un sesto posto davvero poco soddisfacente: il pilota ha faticato a esprimere la guida dei giorni migliori, è andato in difficoltà in diverse circostanze, soprattutto in partenza quando ha subito il sorpasso da Dani Ricciardo. Il compagno di squadra Sebastian Vettel ha vinto ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Non potevo andare oltre il secondo posto - alla fine ero in crisi con il carburante..” : Valtteri Bottas chiude il Gran Premio del Canada con una seconda posizione che sembra davvero il massimo che oggi il finlandese potesse conquistare. La sua Mercedes non era alla pari della Ferrari in fatto di potenza e si deve accontentare della piazza d’onore. Anzi, nel finale deve addirittura difendersi da uno scatenato Max Verstappen che, per poco, non lo riesce ad attaccare proprio in extremis. Nel bilancio di fine gara, il bicchiere ...

Formula 1 - GP del Canada 2018 : Hartley-Stroll - pauroso incidente a Montreal FOTO : Al primo giro sul tracciato di Montreal contatto tra la Toro Rosso e la Williams: incidente spettacolare, piloti fortunatamente illesi .Il tedesco comanda dall'inizio alla fine a Montreal e torna al comando della classifica Mondiale con un punto di vantaggio su Hamilton, quinto al traguardo. Secondo Bottas e terzo Verstappen. Sesta l'altra Ferrari di Raikkonen.

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in testa - +17 su Ferrari dopo il GP del Canada : La Mercedes si conferma in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 2018 con 17 punti di vantaggio sulla Ferrari. Le Frecce d’Argento conservano un buon margine sulle Rosse al termine del GP del Canada, vinto da Sebastian Vettel davanti a Valtteri Bottas mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione davanti a Kimi Raikkon. Classifica Mondiale costruttori F1 ...

F1 - RISULTATI GP Canada 2018 : VETTEL RIPORTA LA FERRARI AL SUCCESSO IN CANADA! : F1, RISULTATI GP CANADA 2018 : Sebastian VETTEL RIPORTA la FERRARI al SUCCESSO nel GP CANADA 2018. Bottas è secondo seguito da Verstappen sul grandino più basso del podio. Ricciardo resite agli assalti di Hamilton nel finale ed è quarto. Raikkonen chiude sesto. Splendido Charles Leclerc ancora a punti in decima posizione. Trecentesimo amaro GP per Fernando Alonso costretto al ritiro per un problema alla power-unit Renault della sua ...

Pagelle GP Canada 2018 : Sebastian Vettel impeccabile - Hamilton e Ricciardo limitati - bene Verstappen e Bottas - Raikkonen invisibile : Il Gran Premio del Canada regala meno spettacolo rispetto agli anni scorsi, ma vede un Sebastian Vettel dominante chiudere in scioltezza davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tra record personali e tabù spezzati, andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Montreal, con pochi piloti promossi a pieni voti. LE Pagelle DEL GP DEL Canada 2018 Sebastian Vettel – VOTO 10: Una gara impeccabile. Vince la 50esima gara in carriera dopo ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Una giornata perfetta. In testa al Mondiale? La strada è lunga” : Sebastian Vettel ha trionfato nel GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è imposto con estrema autorevolezza a Montreal, è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicato e ha festeggiato in uno dei grandi feudi della Mercedes dove Lewis Hamilton ha vinto per ben sei volte. Oggi non c’è stata storia, il tedesco è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo ...