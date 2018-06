F1 Canada | Vettel | ' Una vittoria dedicata a Villeneuve'

Formula 1 GP Canada 2018 - Arrivabene : 'La Ferrari è una grande macchina guidata da un grande Vettel' : Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? "Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi da giovedì,...

VIDEO F1 - Sebastian Vettel vince il GP del Canada. Gli highlights della gara - Ferrari formidabile! : Sebastian Vettel ha dominato il GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha trionfato mantenendo la testa della corsa dal primo all’ultimo metro: scattato dalla pole position, il nuovo leader della classifica generale non è mai stato insidiato da nessuno e ha tagliato il traguardo in prima posizione salendo così sul gradino più alto del podio. A completare il podio Valtteri Bottas e Max Verstappen mentre ...

F1 – Bottas e la mancata lotta con Vettel in Canada : “ho provato a mettere pressione su Seb - ma…” : Bottas, la lotta con Verstappen ad inizio gara e il successo di Vettel al Gp del Canada: le sensazioni del finlandese della Mercedes Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a Montreal, dove il ...

F1 – Significativo successo di Vettel in Canada - Seb svela : “ecco cosa ho pensato gli ultimi 10 giri” : Sebastian Vettel sorridente ed euforico dopo la vittoria al Gp del Canada: le parole del tedesco della Ferrari, nuovo leader della classifica piloti Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a ...

F1 – Arrivabene si complimenta - Vettel… canticchia : l’esilarante team radio di Seb dopo il successo in Canada [VIDEO] : Sebastian Vettel ha suggellato il proprio successo nel Gp del Canada con un team radio davvero esilarante che lo ha visto anche… canticchiare Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...

Formula1 Canada Vettel : "Un giorno perfetto : fiero di questo successo" : L'urlo in radio arriva puntuale tagliato il traguardo: Vettel vince in Canada, torna leader del mondiale, raggiunge quota 50 successi in F.1 e la sua gioia è incontenibile: "Grazie ragazzi, forza ...

