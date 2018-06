F1 Canada | Vettel in testa | Bottas all' inseguimento

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 gara live : Vettel sempre leader davanti a Bottas - ritirato Alonso : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp CANADA 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:03:00 GMT)

GP del Canada - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - precede Bottas e Verstappen : 18° giro - Si ferma anche Ricciardo che riesce a rientrare davanti ad Hamilton guadagnando una posizione. 17° giro - Al rientro in pista l'inglese deve difendersi da Leclerc che arriva...

F1 : Canada - Vettel parte bene ma entra subito safety car : Immediato intervento della safety car nel Gp del Canada di Formula 1, settima gara del Mondiale. Al primo giro dopo la partenza, che aveva visto Sebastian Vettel scattare bene dalla pole position ...

Gp Canada : safety car - Vettel in testa : ANSA, - ROMA, 10 GIU - Immediato intervento della safety car nel Gp del Canada di Formula 1, settima gara del Mondiale. Al primo giro dopo la partenza, che aveva visto Sebastian Vettel scattare bene ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 gara live : Vettel saldamente al comando - Ricciardo supera Hamilton : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Canada 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 20:31:00 GMT)

F1 – Si spengono i semafori a Montreal - Vettel resta in testa e Raikkonen perde una posizione : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : Adrenalina che sale, cuore che batte forte in gola e i semafori che si spengono: ecco la partenza del Gp del Canada Si alza il sipario sul settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Montreal. Spettacolo ed emozioni ieri nelle qualifiche, adrenalina e suspance oggi per il Gp del Canada, che vede in prima sulla griglia di partenza la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 gara live : ottima partenza di Vettel - incidente tra Stroll e Hartley! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp CANADA 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno). Sul circuito di Montreal è cominciato il Gran Premio del CANADA di FORMULA 1: ottima partenza di Vettel che mantiene la prima posizione mentre Bottas deve difendersi da Verstappen, piccola incertezza al via da parte di Raikkonen che viene scavalcato da Ricciardo. Nelle retrovie Stroll perde ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : gara. Vettel vuole la vittoria - per l'impresa dalla pole position! La Ferrari sogna : Buon divertimento! IL PROGRAMMA DELLA GARA GRIGLIA DI PARTENZA PRESENTAZIONE GARA CRONACA QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : gara. Vettel dalla pole a caccia del successo! Hamilton dovrà rimontare : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, che 40 anni fa mise in mostra tutto il suo talento a bordo della Ferrari T3 vincendo la prima corsa nel Circus, ci sarà grande spettacolo. E’ pensando a Gilles, mai dimenticato dal Cavallino Rampante, che Sebastian Vettel ha posto termine ad un lungo digiuno. Erano infatti 17 ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 gara live : Ferrari e Vettel a caccia della terza vittoria stagionale : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp CANADA 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:52:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Vettel in pole position - Hamilton in ombra : problemi motore? (Gp Canada 2018) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gp Canada 2018: la pole position è di Sebastian Vettel davanti a Valtteri Bottas, la Ferrari si piazza in prima posizione a Montréal dopo ben 17 anni(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:54:00 GMT)

F1 Canada - Ferrari di Vettel in pole : griglia di partenza e orari diretta in tv : Sebastian Vettel su Ferrari parte in pole oggi domenica 10 giugno nel Gran Premio del Canada. Un minuto, 10 secondi e 764 millesimi il tempo del tedesco che stabilisce il nuovo record della pista e conquista il primo posto in griglia di partenza per una Rossa 17 anni dopo Schumacher. Il Ferrarista precede la Mercedes di un ottimo Bottas, che è riuscito a stare davanti a un opaco Lewis Hamilton: solo quarto il campione del mondo in carica e ...

Formula1 GP Canada. L'analisi tecnica della pole di Vettel e delle Ferrari : A fianco del pilota olandese scatterà il campione del mondo in carica che, in questa sessione di qualificazione, non ha saputo esprimere il massimo potenziale della sua vettura. In terza fila un ...

Griglia di partenza Formula 1 / Vettel in pole position - primo pilota Ferrari dal 2001 (Gp Canada 2018) : Griglia di partenza Formula 1, Gp Canada 2018: la pole position è di Sebastian Vettel davanti a Valtteri Bottas, la Ferrari si piazza in prima posizione a Montréal dopo ben 17 anni(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:56:00 GMT)