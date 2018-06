F1 Canada | trionfo di Vettel | Bottas è lontanissimo

Formula uno - Gp Canada : trionfo Vettel - Hamilton quinto. Ferrari in testa al Mondiale : Quinto posto per il campione del mondo in carida Lewis Hamilton , che perde la leadership della classifica Mondiale , scavalcato di un punto proprio da Vettel Tags Argomenti: Ferrari Formula uno gp ...

Beach volley - World Tour 2018. Russia e Canada in trionfo sulla sabbia cinese : Una prima e una seconda volta: sul gradino più alto del podio a Xiamen salgono due coppie relativamente “giovani di formazione” ma che possono davvero recitare ruoli da protagoniste nella stagione in corso e anche nelle prossime che faranno da preludio a Tokyo 2020. In campo maschile i russi Stoyanovskiy/Velichko conquistano il loro primo successo assieme, che arriva dopo il secondo posto di Doha: non male per un binomio che si è ...