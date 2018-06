F1 – Bottas e la mancata lotta con Vettel in Canada | “ho provato a mettere pressione su

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018), lacon Verstappen ad inizio gara e il successo dial Gp del: le sensazioni del finlandese della Mercedes Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a Montreal, dove il pubblico canadese ama particolarmente la Ferrari. Positivo secondo posto per, seguito sul podio da Verstappen. Gara anonima invece per Lewis Hamilton, quinto, seguito da Raikkonen. Photo4 / LaPresse Bella, ad inizio gara, trae Verstappen: il finlandese della Mercedes avrebbe preferito battagliare conper il primo posto, ma è comunque riuscito ad avere la meglio sull’olandese della Red Bull. “Per me la ...