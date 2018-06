F1 - Alonso a cuore aperto | ' Amo ancora la Ferrari | lì ho trascorso cinque anni

f1grandprix.motorionline

(Di domenica 10 giugno 2018) Fernandoe la: un amore travagliato, mavivo. Almeno per il 36enne di Oviedo, che nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport F1 per celebrare il traguardo dei 300 Gran Premi in Formula 1 , ha ricordato col sorriso il quinquennio , 2010-2014,a Maranello: 'Mi sarebbe piaciuto molto vincere un Mondiale con la ...