Un giallo, che poteva avere conseguenze disastrose per la classifica, ha fatto da coda al Gp del Canada. La corsa è durata 68anziché i 70 previsti. E' successo che, per, la modella Winnie Harlow ha sventolato laa scacchi dopo 69.Constatato l',per l'articolo 43.2 del regolamento Fia, il risultato viene fissato al giro precedente (quindi il 68°). Negli ultimi due, comunque, non ci sono stati sorpassi. Unico a 'rimetterci' è stato Ricciardo: aveva fatto il giro più veloce proprio al 70° passaggio.(Di domenica 10 giugno 2018)