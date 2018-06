meteoweb.eu

: Estate: in Liguria la spiaggia è 2.0, il lettino si prenota con l’app - Barcellonameteo : Estate: in Liguria la spiaggia è 2.0, il lettino si prenota con l’app - meteoeradar : Quest'oggi il nostro #anticiclone raggiunge il culmine massimo di intensità sul bacino centrale del Mediterraneo. N… - JackGrifo : @andresalis La #Liguria vedrà un’estate “autunnale” ... -

(Di domenica 10 giugno 2018) Inè la parola d’ordine per l’2018 è “tecnologia“: gli stabilimenti balneari, soprattutto a ponente hanno allo studio la possibilità di fornire ai clienti la possibilità dizione online, attraverso siti web e app, per quanto riguarda sdraio e lettini, rendendo più smart arrivi e permanenze sui litorali. A fare il punto sulle principali novità del settore è Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sib, Sindacato italiano Balneari: “Se il wifi ormai è cosa consolidata e la quasi totalità delle strutture offre questo servizio – spiega Schiappapietra all’Adnkronos – ora sta nascendo anche un’ipotesi dizione online dell’ombrellone: è già qualche anno che cominciava ad affacciarsi questa possibilità. Abbiamo esperienze con siti che fannozione online, stiamo lavorando per avere una ...