Escursionista morto in Alto Adige

Trovato morto l'Escursionista scomparso quindici giorni fa : Carrara, 9 giugno 2018 " È stato Trovato morto l'escursionista Dante Bonezzi, il 71enne di Reggio Emilia cui non si avevano più notizie dal 26 maggio scorso quando si era avventurato in Appennino. Il ...

Lazio - morto Escursionista di 41 anni : 18.30 Un escursionista di 41 anni è morto per cause ancora non precisate mentre faceva trekking. Il corpo è stato trovato sui Monti Lucretili,in provincia di Roma, dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico. Trasferito in un punto senza vegetazione è stato poi prelevato da un elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo, residente a Montelibretti, è deceduto mentre stava percorrendo un sentiero di alta montagna. I suoi familiari avevano dato ...

Si perde in montagna : Escursionista trovato morto : Un malore o una caduta accidentale. Sembrano essere queste le possibili cause della morte di un escursionista di Montilibretti trovato senza vita sui Monti Lucretili, in località Prato...

Un Escursionista 42enne morto in montagna alle porte di Roma : Roma, 26 mag. , askanews, Un uomo italiano di circa 42 anni, escursionista trekking, residente a Montelibretti , Roma, , è morto per cause imprecisate mentre percorreva un sentiero di montagna in ...

Escursionista trovato morto nell'Appennino pistoiese : 30 aprile 2018

Montagna : Escursionista trovato morto nella notte nel Pistoiese : Tragedia nella notte nel Pistoiese, dove un 52enne di Ferrara, appassionato di trekking è stato trovato morto stanotte, intorno a mezzanotte, lungo un sentiero nei boschi di Sambuca Pistoiese (Pistoia), in località Posola. L’ipotesi è che si sia trattato di un malore. L’uomo era partito ieri intorno alle 12.30 assieme al suo cane, per un’escursione. Le ricerche dei vigili del fuoco, dei carabinieri di San Marcello, di una ...

Incidenti : precipita sul Monte Grappa - morto Escursionista : Un giovane è morto nel Trevigiano, dopo essere precipitato in un burrone dal Monte Grappa: questa mattina il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un ragazzo caduto da una strada nel tratto tra Archeson e Grappa. Seguendo le indicazioni dei due amici che si trovavano sul posto con lui, la prima squadra si è recata in località Nappon, dove il 28enne avrebbe oltrepassato il guardrail scivolando nel precipizio poco ...