Ermal Meta realizza il sogno di Aurora per Make-A-Wish Italia con un messaggio di

Gli ospiti di Con il cuore ad Assisi da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Marco Carta : Sono stati annunciati i primi ospiti di Con il cuore, l'evento benefico atteso ad Assisi ed in diretta su Rai1 il prossimo 19 giugno. Tra gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco vedremo i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ci sarà anche Bianca Atzei, reduce dalla recente esperienza da "naufraga" all'Isola dei Famosi. Confermata è inoltre la presenza di Marco Carta, Noemi, Nino Frassica, Ron ed ...

Musica per Emergency con Ermal Meta e Fabrizio Moro in tv il 7 giugno : come seguire l’evento : Musica per Emergency con Ermal Meta e Fabrizio Moro: giovedì 7 giugno andrà in onda in tv un appuntamento speciale in compagnia della Musica di Ermal Meta e Fabrizio Moro, per un evento a sostegno della ONG Emergency. L'appuntamento con Ermal Meta e Fabrizio Moro andrà in onda questa sera su Zelig Tv (canale 243 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21:15. Con loro anche Gino Strada, il giornalista Gino Castaldo e Nico Colonna, ...

L’abbraccio al pubblico di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente all’Arena di Verona (video) : L'inno alla pace di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente all'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018. Dopo il gran concerto evento di Ermal Meta al Forum di Assago e l'Eurovision Song Contest a Lisbona, i due cantautori sono tornati insieme sul palco per interpretare dal vivo il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018. Sul palco dei Wind Music Awards, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno ricevuto il premio per la ...

Francesco Gabbani : la dedica inaspettata di Ermal Meta : In che rapporti sono Francesco Gabbani e Ermal Meta? Nessuna rivalità tra i due cantanti Nessuna rivalità tra Francesco Gabbani e Ermal Meta. Il cantante albanese ha messo a tacere le malelingue che da anni si susseguono circa una rivalità tra i due, che hanno condiviso più di un palco importante. A far mormorare per […] L'articolo Francesco Gabbani: la dedica inaspettata di Ermal Meta proviene da Gossip e Tv.

Ermal Meta - Fabrizio Moro e Gino Strada in “Musica per EMERGENCY” : ROMA – Musica, diritti umani e solidarietà. Smemoranda e Zelig TV presentano in prima TV assoluta su Zelig TV (243 del DTT) “Musica per EMERGENCY” giovedì 7 giugno alle 21.15, una produzione con protagonisti Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gino Strada e Gino Castaldo, realizzata da Smemoranda in collaborazione con EMERGENCY. Un nuovo progetto musicale A vent’anni […] L'articolo Ermal Meta, Fabrizio Moro e Gino Strada in “Musica per EMERGENCY” ...

I diritti di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro ad Emergency per un progetto d’intervento nelle zone di guerra : I diritti d'autore di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro ceduti ad Emergency: i due cantautori hanno deciso di contribuire ad un importante progetto a favore dell'intervento in zone di guerra. L'urgenza del messaggio di pace e di coraggio di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro riverbera ancora nell'aria, e sosterrà il progetto legato ad Emergency, la ONG fondata da Gino Strada e che si occupa del ...

“Musica per Emergency” con Fabrizio Moro ed Ermal Meta : l’evento su Zelig Tv : In prima tv assoluta su Zelig Tv (canale 243 del dtt) giovedì 7 giugno ore 21.15 Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gino Strada in musica per Emergency. Una produzione a cura di Smemoranda con la partecipazione di Nico Colonna e Gino Castaldo Musica, diritti umani e solidarietà: Zelig TV (243 del DTT) presenta in prima TV assoluta “Musica per Emergency” giovedì 7 giugno alle 21.15, una produzione con protagonisti Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gino Strada e ...

Fabrizio Moro e Ermal Meta : dall'Eurovision all'impegno sociale : I due artisti hanno accettato la sfida con autenticità e realismo perché sono convinti, come noi, che un mondo senza guerra è possibile', spiega Rossella Miccio, Presidente Emergency. Johnny Depp ...