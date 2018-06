Erdogan all' Austria | “Chiusura moschee è guerra di religione” “Si va verso scontro

Turchia - Erdogan si affida alla Banca centrale per uscire dalla recessione : ... secondo gli osservatori di politica internazionale, Erdogan ha accelerato le votazioni per ottenere una nuova investitura popolare prima che le difficoltà dell'economia lo mettano in difficoltà e lo ...

Cosa succede alla lira turca? L’economia elettorale del rais Erdogan : Roma. Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, è stato accusato di aver trasformato il paese in una semi dittatura, di aver islamizzato il paese a tappe forzate eliminando le garanzie laiche, di aver silenziato la stampa e soppresso il dissenso. Ma in quasi un ventennio di governo, nessuno ha

L'ultima sfida di Erdogan : "I turchi alla conquista dei parlamenti europei" : Il comizio si è tenuto ieri nel palazzetto dello sport Zetra di Sarajevo. Muhamed Yanik, un giovane turco di 20 anni, ha viaggiato per 28 ore in autobus dalla Germania per non mancare. 'Se me lo ...

Turchia - Erdogan : “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” : Turchia, Erdogan: “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” Turchia, Erdogan: “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” Continua a leggere L'articolo Turchia, Erdogan: “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” proviene da NewsGo.

Erdogan fa il bullo e rilancia da Sarajevo la sua sfida all’Europa : Roma. “Erdogan non è molto popolare in occidente perché è il grande leader dei musulmani che noi aspettavamo da tanto tempo”. Bakir Izetbegovic, capo del Partito di azione democratica della Bosnia ed Erzegovina, ha commentato con entusiasmo la decisione del presidente turco di visitare Sarajevo. Dom

La sfida di Erdogan all'Europa : un comizio turco a Sarajevo : Il grande raduno si terrà nello storico palazzetto dello sport Zetra costruito per le Olimpiadi, poi semi distrutto dalla guerra e adesso ristrutturato. L'edificio può ospitare 20mila persone, ma ci ...

Perché Erdogan rischia di far pagare un conto salato alle imprese turche : Mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan decideva a sorpresa il ricorso al voto antipato il 24 giugno rispetto a novembre 2019, lo scorso 25 aprile la lira turca ha toccato il minimo storico di ...

In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan : Il principale partito di opposizione in Turchia, il Partito popolare repubblicano (CHP, la sigla in turco), si alleerà con altri tre partiti di opposizione alle prossime elezioni parlamentari, convocate anticipatamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan. L’accordo verrà firmato alle 15 The post In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan appeared first on Il Post.

Dalle strade di Istanbul ad Ankara : ecco la milizia armata di Erdogan : Che la piazza turca stesse diventando sempre più potenzialmente violenta, lo si era capito dalla notte del golpe fallito il 15 luglio 2016. Migliaia di persone si erano riversate in strada, con l’obiettivo di difendere la democrazia. Altre, però, non certo una minoranza, ne avevano approfittato anche per linciare i militari coinvolti, manifestare s...

Erdogan traballa e anticipa il voto : Lo schieramento conservatore si sfalda e il presidente turco vuole accelerare tutto, in un periodo di confusione diplomatica e debolezza economica. Leggi

Elezioni anticipate in Turchia. Erdogan tenta l'assopigliatutto stringendo l'alleanza con la destra : Le Elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia, previste a novembre del 2019, verranno anticipate al 24 giugno di quest'anno. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ...

SIRIA - USA BOMBARDA ASSAD/ Trump 'allontana' Erdogan da Putin : Gran Bretagna - "pronti a ritorsione Russia" : BOMBARDAmenti in SIRIA: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari