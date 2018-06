huffingtonpost

: I governi di Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni lasciano il Paese in una condizione migliore rispetto a c… - giannipittella : I governi di Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni lasciano il Paese in una condizione migliore rispetto a c… - MimodiCreta : RT @Musso___: Ok. America = Occidente. Da oggi Enrico Letta è ufficialmente nemico dell’Occidente. - raffaghellogian : RT @HuffPostItalia: Enrico Letta: 'Trump è ora un nostro stabile avversario' -

(Di domenica 10 giugno 2018) "Da alleato in. A G7 Canada, Donaldcompleta trasformazione. Ormai suoi interessi contrastano con italia". Lo scrive su Twitter, che legge in questo modo il corso politico delle alleanze del presidente Usa dopo il G7 in Canada.Da alleato in.A #G7Canada, @realDonaldcompleta trasformazione.Ormai suoi interessi contrastano con Italia. —(@) 10 giugno 2018In un tweet precedente, l'ex presidente del Consiglio aveva riportato le parole di Colin Powell in cuiveniva descritto come una "disgrazia nazionale e un paria a livello internazionale".Ops! "is a national disgrace and an international pariah" la tocca piano Colin #Powell, mito di generazioni di repubblicani #G6PlusOne —(@) 10 giugno 2018