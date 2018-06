Enna la piazza Municipio con gli alunni dell' IC De Amicis si trasforma in una palestra di

Enna tutto il mondo del volontariaro il 16 giugno in piazza Carmine per 'La Giornata della Salute' : Giornata della salute Pietro Farinato" sabato 16 giugno piazza Carmine ore 10.00/13.00 Comitato di Quartiere S. Tommaso con ASP, AVIS e CRI , Amplifon, Lilt, Lions club, Roga. Screening gratuiti:vista,...

Spread oltre 320 - al top dal 2013 Profondo rosso a Piazza Affari Il decEnnale rende oltre il 3% : Non rallenta la corsa dello Spread che ha ora raggiunto quota 320 punti base, con un tasso di rendimento al 3,4%, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui titoli biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari giù in attesa del premier - lo spread s’impEnna oltre quota 190 : Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo dello 0,67%, sfiora quota - 1,85% a 22.800 punti. Lo spread Btp-Bund si spinge su nuovi massimi a 193 punti base. Gli investitori sono in attesa anche dei passi del Quirinale sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque Stelle hanno indicato Giuseppe Conte. I settori più sotto pressione s...

Eventi. In piazza Kennedy torna RavEnna Crea - mercatino degli artisti - con le gag del clown Billo : ...alle famiglie invece per la giornata di domenica quando ai Creativi si affiancherà l'ormai imperdibile spettacolo del clown Billo che con le sue gag farà divertire grandi e piccini in tre spettacoli ...

Artisti in Piazza a PEnnabilli - torna Cirque Bidon e arriva la camera d'albergo itinerante : Tra le 50 compagnie internazionali in programma quest'anno troviamo dunque spettacoli multidisciplinari, site specific elaborati grazie ad un periodo di residenza creativa, partecipazione della ...

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo spread si impEnna a 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

PEnnabilli : arriva la camera d'albergo itinerante. All'evento Artisti in Piazza innovativa idea nata in Inghilterra : 'Ci saranno cose un po' 'fuori' dal consueto programma a cui siamo abiutati' racconta ancora Partisani 'oltre a performer e a spettacoli di strada, ci saranno Artisti inconsueti. Ad esempio il Dj ...

Primavera in centro : torna RavEnna in Fiore - in piazza anche la cannabis terapeutica : Arriva la Primavera nei centri storici. Sabato 21 e domenica 22 aprile il mondo del giardinaggio sarà protagonista a Lugo e Ravenna con mostre mercato dedicate al verde, tra arredi complementi. A Lugo sotto il Pavaglione la terza edizione del Garden Festival organizzata dal ...