End of Justice | nessuno è innocente Il film cucito su Denzel Washington per riflettere

End OF JUSTICE - NESSUNO È INNOCENTE di Dan Gilroy (2017) : End of JUSTICE è un legal-thriller, scritto e diretto da Dan Gilroy, sulle vicende di un avvocato a Los Angeles, Roman J. Israel (Denzel Washington), militante e impegnato attivista nelle cause civili in difesa delle classi sociali bisognose. Con la malattia e il seguente decesso del socio principale del suo studio, Israel si ritrova a mettere in discussione e a rinnegare tutti i principi che fino ad allora aveva sostenuto, e da lì inizia ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa no : dall’imperdibile Lazzaro Felice a End of Justice con Denzel Washington : Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno. Italia/Francia/Svizzera 2018. Durata: 130’. Voto 4,5/5 (AMP) Si chiama L’inviolata e sorge in un’arida valle del centro Italia. Qui una villa patronale e un semplice casolare si affiancano in una cornice bucolica: nella prima vive la marchesa Alfonsina della Luna, nell’altra famiglie allargate di poveri contadini, ancora ridotti alla mezzadria. Già, perché ...

Denzel Washington giganteggia in "End of Justice - Nessuno è innocente" : "End of Justice - Nessuno è innocente", thriller drammatico ambientato nel sovraccarico sistema giudiziario criminale di Los Angeles, è il film che ha condotto Denzel Washington all'ennesima nomination all'Oscar.Racconta di un avvocato che si presenta a tutti con il nome di Roman J. Israel Esquire (Denzel Washington), dove Esquire è un titolo a metà tra gentiluomo e cavaliere. Roman conosce a memoria il diritto penale americano ed è solito ...

Recensione End of Justice - nessuno è innocente : il film con Denzel Washington candidato all’Oscar : Arriva nelle sale “End of Justice: nessuno è innocente” con il candidato all’Oscar Denzel Washington. Vi forniremo trama, Recensione e commento. Roman J Israel Esquire è un avvocato che assieme al suo collega William gestisce uno studio legale dove curano le cause di personaggi con problemi economici e inseriti in un difficile contesto sociale. Roman è quello che fa il tipico “lavoro sporco”, curando tutte le carte dello studio. Purtroppo dopo ...

Injustice 2 : LegEndary Edition - recensione : Dopo aver stravinto il primo round, con una prestazione convincente, figlia di un roster trasbordare, di un gameplay affinato sin nei minimi dettagli e di una longevità garantita da un nutrito numero di modalità differenti, Injustice 2 torna a concederci il bis, con una Legendary Edition pronta a far capitolare gli ultimi indecisi e a risucchiare nel vortice anche coloro che un anno fa, per un motivo o l'altro, non colsero al volo l'offerta di ...

'Injustice 2 LegEndary Edition' : il picchiaduro degli eroi nel pacchetto definitivo : a Mortal Kombat, persino andando a toccare il mondo delle Tartarughe Ninja. Il gioco parte dal pretesto di un Superman che ha perso il lume della ragione per aver visto la morte di Lois Lane e del ...