Emma Marrone ricorda con un tweet la fan Rosaria deceduta dopo un intervento per dimagrire

'Pino è' : Emma Marrone sulle note di 'Io per lei' - la cantante salentina si commuove : Nella serata tra il 7 e l'8 giugno 2018, è avvenuta la messa in onda dell'attesissimo concerto dedicato all'artista partenopeo più amato nel mondo, Pino Daniele, scomparso diversi anni fa, a seguito di un arresto cardiaco. Ad omaggiare il compianto cantautore di 'Napule è', sono stati diversi artisti del panorama musicale italiano, tra cui Biagio Antonacci, Irene Grandi, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, ed Emma Marrone , la quale si è aperta ai ...

Emma Marrone E GIULIANO SANGIORGI / Critiche per la loro versione di 'Quanno chiove' di Pino Daniele (Pino è) : EMMA MARRONE e GIULIANO SANGIORGI criticati dai fan di Pino Daniele per la loro reinterpretazione di 'Quanno chiove' durante il concerto allo stadio San Paolo.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:09:00 GMT)

Amici 2018 : Alessandra Amoroso - Emma Marrone e gli ospiti della finale : Alessandro Amoroso ed Emma Marrone : ospiti della finale di Amici 17 Purtroppo, con l’avvento del periodo estivo, tutti i programmi televisivi stanno per giungere al termine. Settimana prossima sarà il turno di Amici , che incoronerà il vincitore di questa nuova edizione. Maria De Filippi ha curato tutto nei minimi dettagli per garantire al suo fedele pubblico una finale degna di nota. Davide Maggio ha rivelato gli ospiti scelti dalla ...

Gli ospiti della finale di Amici 2018 : da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso - tutti i duetti dell’11 giugno : Sono stati comunicati alcuni degli ospiti della finale di Amici 2018. L'ultima puntata del programma TV condotto d Maria De Filippi andrà in onda in diretta su Canale 5 lunedì 11 giugno 2018 ed accoglierà in studio alcuni ospiti italiani per i duetti con i quattro finalisti. Nel corso della prima parte della puntata, gli ospiti della finale di Amici 2018 saranno Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa e Michele Bravi. Gli ospiti italiani - ...