Elezioni | tensione a Qualiano | compravendita di voti | tra i dieci denunciati anche un

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - dieci denunciati. Coinvolto un candidato consigliere : tensione a Qualiano , dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - due denunciati e dieci fermati. Coinvolto un candidato consigliere : tensione a Qualiano , dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - due denunciati e dieci fermati : tensione a Qualiano , dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - due denunciati : tensione a Qualiano , dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni in Venezuela - alta tensione al confine con la Colombia : 'Nel mondo dello sport l'unico sostenitore fervente del presidente rimane Diego Armando Maradona ' dice Mellara: 'E' salito sul palco per la chiusura della campagna elettorale di un Paese sull'orlo ...

Governo - Toti (FI) : “Suggerisco astensione critica. Paura voto? No - inutili Elezioni a luglio per avere stessi risultati” : “Un’astensione critica o benevola, chiamatela come vi pare. Questo è il mio suggerimento”. A proporlo è il presidente della regione Liguria, il forzista Giovanni Toti, che fuori da Montecitorio ha risposto ai cronisti a proposito del via libera di Forza Italia a un Governo Lega-M5s. “Sarà Berlusconi a decidere”, ha poi aggiunto. “Non è in discussione una fiducia, al massimo un’astensione”. E sulla ...