Elezioni | si vota in 761 comuni Affluenza in crescita | 44 | 05% alle 19

Elezioni - alle 19 ha votato il 44% degli aventi diritto : In base ai dati raccolti dal Viminale, alle 19 l'affluenza alle urne nei 623 comuni che non includono la Sicilia è stata pari al 44%, in crescita rispetto a cinque anni fa quando però si votava su due giorni. Spicca fra tutte la Liguria: qui l'affluenza alle 19 ha superato il 48%.Si vota fino alle 23, lo scrutinio avrà inizio subito dopo. Quello di oggi è il primo importante test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5S-Lega.I ...

Dove e come si vota alle Elezioni amministrative di oggi : Nuovo chiamata alle urne per 6 milioni e 749 mila italiani. Domenica 10 giugno (eventuale ballottaggio due settimane più tardi, il 24), appuntamento con le amministrative in 761 Comuni. Si vota nelle Regioni a statuto ordinario e in Sicilia e in Sardegna. Seggi aperti dalle 7 alle 23, scrutinio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. I nuovi sindaci Si decide l’elezione diretta dei sindaci e dei ...

Elezioni Comunali 2018 : si vota in 761 Comuni : Domenica 10 giugno 2018, dalle ore 7 del mattino alle 23 di sera si vota in 761 Comuni italiani. Dove sarà necessario il ballottaggio si tornerà al voto domenica 24 giugno. Tra i Comuni al voto ce ne sono 109 con più di 15mila abitanti e 652 con meno di 15mila abitanti. Inoltre andranno al voto venti capoluoghi di provincia e cioè: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, ...

