Elezioni | seggi chiusi via allo spoglio Alle 19 affluenza in crescita al 44% Diretta

Elezioni comunali : chiusi i seggi via allo spoglio - SEGUI IL LIVE :

Elezioni comunali 2018 : seggi aperti - si vota fino alle 23. DIRETTA - : Al via il voto in 760 comuni per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Sono chiamati alle urne quasi 7 milioni di elettori. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. ...

Elezioni a Trapani - passeggiata con candidati e simpatizzanti per Giacomo Tranchida : Un giro per la città insieme a candidati e simpatizzanti. Stamattina Giacomo Tranchida, candidato sindaco per Trapani, ha partecipato ad una passeggiata per la città con un gruppo di cittadini: adulti,...

Elezioni : alleanza Lega M5S al 70% : 425 seggi alla Camera e 209 al Senato : L’Istituto Cattaneo ha sondato lo scenario politico in vista del nuovo voto. Se si dovesse tornare oggi alle urne, una

Elezioni - l'Istituto Cattaneo : "Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi" : L'analisi dei ricercatori su un possibile cartello tra i due partiti dopo il fallimento del Governo

Elezioni regionali - finito lo spoglio delle liste : Uv e Lega con sette seggi - fuori il Pd e il Centro Destra. Spelgatti : “Niente alleanze con l’Union” : Exploit della Lega in Valle d’Aosta che con il 17% conquista 7 seggi su 35 e torna in Consiglio regionale dopo 20 anni di assenza.Il Pd, fino ad ora in maggioranza, si ferma al 5,4% e rimane fuori dall’assemblea non avendo raggiunto la soglia di sbarramento. Stessa sorte per il Centro destra (Forza Italia e Fratelli d’Italia). L’Union Valdotaine ri...

Elezioni regionali Valle d’Aosta - i risultati definitivi : Forza Italia e Pd senza seggi : Union Valdotaine rimane il primo partito della Valle d'Aosta con il 19% dei consensi ma sconta un netto calo rispetto al 2013. La Lega vola e torna in consiglio regionale dopo 20 anni con il 17% delle preferenze. Fuori dall regione Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che non raggiungono la soglia di sbarramento.Continua a leggere

Elezioni regionali - proiezione dopo 21 mila schede - Uv e Lega con sette seggi. Spelgatti : “Niente alleanze con l’Union” : sette seggi alla Lega e all’Union Valdôtaine ed esclusione dal Consiglio Valle di Centro destra e Pd. È questa la prima proiezione, sulla base di 21.633 schede scrutinate su 67.162 votanti, elaborata dall’Ufficio elettorale regionale. In base a tale calcolo esprimerebbero 4 consiglieri regionali Stella Alpina-Pnv, Uvp e M5s. Tre seggi a Impegno civ...

Sono arrivati i risultati finali delle Elezioni in Iraq : la coalizione di Muqtada al Sadr ha ottenuto 54 seggi : Poco meno di una settimana dopo il voto, Sono arrivati i risultati finali delle elezioni politiche tenute in Iraq domenica scorsa: la coalizione guidata dal controverso religioso sciita Muqtada al Sadr ha ottenuto 54 seggi nel nuovo parlamento. Che Sadr The post Sono arrivati i risultati finali delle elezioni in Iraq: la coalizione di Muqtada al Sadr ha ottenuto 54 seggi appeared first on Il Post.

Elezioni in Trentino - pronto un seggio per Berlusconi : Tutte le vie portano a Roma. E per Berlusconi, se fosse per Michaela Biancofiore, soprattutto la via che passa per il Trentino . Grazie alle Elezioni provinciali che si svolgeranno in autunno sia in ...

Iraq al voto - prime Elezioni dopo sconfitta Isis/ Un po’ di numeri : 88 liste - 329 seggi - 6.900 candidati : Iraq al voto, prime elezioni dopo la vittoria sull'Isis. Anche per questo c'è paura di violenze delle cellule jihadiste. Sfida tra Usa e Iran: equilibri internazionali in gioco(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:08:00 GMT)

Iraq al voto - aperti i seggi per le prime Elezioni parlamentari del dopo-Isis. È sfida Usa-Iran : Urne aperte oggi fino alle 18 locali (le 17 italiane) in Iran, per le sue quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa, ma soprattutto le prime dopo la sconfitta dell’Isis, cacciato da Mosul e dal resto del Paese l’anno scorso. Il voto si tiene fra misure di sicurezza eccezionali, per scongiurare attacchi da par...

Iraq : aperti seggi prime Elezioni parlamentari del dopo-Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Malesia : Elezioni generali - si aprono i seggi in tutto il paese : La campagna elettorale è stata segnata però solo in parte dalle questioni di ordine settario: a pesare, infatti, sarò l'economia, e in... Le forze di governo e quelle di opposizioni traggano il loro ...