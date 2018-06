Elezioni Comunali 2018 ultime notizie Risultati Amministrative diretta | l’affluenza

Comunali - si vota in 761 Comuni : alle 19 affluenza del 40 per cento. Più elettori alle urne rispetto alle Elezioni del 2013 : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno (da cui è esclusa la Sicilia perché a statuto speciale), alle 19 l’affluenza registrata è stata del 44 per cento. alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 19, la percentuale era stata del 40,03 per cento. alle 12 l’affluenza era stata del 19,82 ...

Elezioni Comunali - alle ore 19 l'affluenza è intorno al 44% : del 44,05% l'affluenza rilevata alle ore 19 in 623 Comuni dei 760 chiamati alle urne per le Elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. alle precedenti Elezioni omologhe, alle ore 19, ...

Elezioni Comunali 10 Giugno 2018 - tutti i dati dell’affluenza alle urne alle ore 19 città per città [ELENCO] : E’ in calo l’affluenza alle urne per le Elezioni Comunali di oggi, Domenica 10 Giugno 2018: si vota in centinaia di comuni in tutt’Italia, e l’ultimo dato sull’affluenza alle urne delle ore 19:00 è inferiore al 44% in Italia. Le urne chiuderanno alle ore 23:00 di questa sera. alle precedenti Comunali del 2013, alla stessa ora aveva votato poco più del 40% degli elettori ma in quell’occasione si sarebbe ...

Elezioni Comunali 2018 - affluenza in crescita alle 19. Il dato città per città : Chiamati alle urne quasi 7 milioni di italiani, circa un sesto dell'intero elettorato. Cresce l'affluenza rispetto alle precedenti Elezioni omologhe: alle 12 sfiora il 20%. alle precedenti ...

Elezioni Comunali 2018 - sfide tra alleati mentre Di Maio rompe il silenzio : Perché, per quanto limitato , votano poco meno di 7 milioni di elettori, e di carattere amministrativo, quindi con logiche a volte molto territoriali, sarà analizzato con gli occhi della politica. E ...

Elezioni Comunali 2018 : tutti i dati di affluenza - : Alle precedenti Elezioni omologhe, alle ore 12, la percentuale era stata del 14,48%. In Sicilia, i cui dati vengono gestiti direttamente dalla Regione, si sono recati al voto il 16,94% degli aventi ...

Elezioni Comunali 2018 - affluenza in aumento. Alle 12 nel Milanese al voto il 17 - 25 per cento : affluenza in aumento Alle ore 12 per le amministrative rispetto alla precedente tornata elettorale. A mezzogiorno infatti nei 12 comuni milanesi chiamati Alle urne l'affluenza è stata del 17,25 per ...