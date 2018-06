Elezioni Comunali 10 Giugno 2018 | tutti i dati dell’affluenza alle urne alle ore 19 città

meteoweb.eu

: Vi anticipo i (prevedibili) giornali di domani: “Effetto governo, crollo #m5s #lega, a vattelapesca si passa dal 37… - ignaziocorrao : Vi anticipo i (prevedibili) giornali di domani: “Effetto governo, crollo #m5s #lega, a vattelapesca si passa dal 37… - Viminale : #elezioni #amministrative2018 alle ore 12 la percentuale degli elettori alle urne per le comunali, esclusi i comuni… - LegaSalvini : Elezioni comunali 2018: seggi aperti, si vota fino alle 23. -

(Di domenica 10 giugno 2018) E’ in calo l’affluenzaper ledi oggi, Domenica 10: si vota in centinaia di comuni in tutt’Italia, e l’ultimo dato sull’affluenzadelle ore 19:00 è inferiore al 44% in Italia. Lechiuderannoore 23:00 di questa sera.precedentidel 2013, alla stessa ora aveva votato poco più del 40% degli elettori ma in quell’occasione si sarebbe continuato a votare anche il lunedì successivo. Alla chiusura delle, quindi, l’affluenza sarà decisamente inferiore rispetto a cinque anni fa. Ecco, di seguito, l’elenco del dato con l’affluenza19 di oggi nei principali comuni chiamati al voto per le amministrative: Cisterna di Latina 51,07% Imperia 50,56% Monopoli 49,52% Acireale 48,54% Avellino 49,22% Formia 48,19% Siena 47,78% Altamura 47,76% Teramo ...