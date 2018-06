Elezioni amministrative | tensione a Qualiano | turbativa del voto | due denunciati e dieci

AFFLUENZA Elezioni COMUNALI 2018/ Risultati Amministrative in diretta : la prima analisi - ore 19 secondo dato : AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2018 : Risultati in diretta . Ultime notizie: paura astensionismo, si teme flop, ma primo dato confortante al 19,82%(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - due denunciati : tensione a Qualiano , dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni amministrative in Campania - alle 12 affluenza al 19 - 68% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica. Questa l' affluenza registrata alle 12 Nel dettaglio: AFRAGOLA = 21,10 ...

Affluenza Elezioni Comunali 2018/ Risultati Amministrative in diretta : h12 boom voti 19 - 82% (ultime notizie) : Affluenza Elezioni Comunali Amministrative 2018 : Risultati in diretta . Ultime notizie: paura astensionismo, si teme flop, ma primo dato confortante al 19,82%(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Elezioni amministrative - il terrore puro dentro il Pd : verso la sconfitta epocale? : Il voto di domenica è un test per molti versi importante. Non solo perché interessa oltre 761 comuni, di cui 20 capoluoghi, per un totale di 6,7 milioni di elettori coinvolti. È importante perché è ...

Come si vota alle Elezioni comunali 2018/ Amministrative : urne aperte dalle ore 7 : 00 di questa mattina : Come si vota alle elezioni comunali 2018 Amministrative : urne aperte d alle ore 7:00 di questa mattina . Si voterà fino alle ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Elezioni - il live blog delle Amministrative 2018 in Brianza : Domenica 10 giugno 2018, urne aperte in otto Comuni della provincia di Monza e Brianza per le Elezioni Amministrative. Il live blog del Cittadino. Domenica 10 giugno 2018, urne aperte in otto Comuni ...