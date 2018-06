Elezioni amministrative in Campania | alle 12 affluenza al 19 | 68%

VICENZA - ANCONA - IMOLA - TREVISO : Elezioni COMUNALI 2018/ Risultati Amministrative : prime affluenze h12 : Risultati IMOLA, ANCONA, VICENZA e TREVISO: ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2018 in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Le ultime notizie sul voto: i nomi dei nuovi sindaci eletti(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:03:00 GMT)

Elezioni amministrative - il terrore puro dentro il Pd : verso la sconfitta epocale? : Il voto di domenica è un test per molti versi importante. Non solo perché interessa oltre 761 comuni, di cui 20 capoluoghi, per un totale di 6,7 milioni di elettori coinvolti. È importante perché è ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - "rischio' Centrodestra : 70% appoggia asse Lega-M5s : Sondaggi Elezioni Amministrative Comunali 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, 'rischio' Centrodestra con 70% elettori che appoggia Lega-M5s.

SONDRIO E BRESCIA - Elezioni COMUNALI 2018/ Risultati Amministrative Lombardia : Loggia - Cdx sfida Del Bono : ELEZIONI COMUNALI 2018, Risultati BRESCIA, SONDRIO e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:05:00 GMT)

VITERBO E AVELLINO - Elezioni COMUNALI 2018/ Risultati amministrative Lazio e Campania - sensibile tema lavoro : ELEZIONI COMUNALI 2018, Risultati di tutti i 140 Comuni tra Lazio e Campania: amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Come si vota alle Elezioni comunali 2018/ Amministrative : urne aperte dalle ore 7 : 00 di questa mattina : Come si vota alle elezioni comunali 2018 Amministrative: urne aperte dalle ore 7:00 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Elezioni - il live blog delle Amministrative 2018 in Brianza : Domenica 10 giugno 2018, urne aperte in otto Comuni della provincia di Monza e Brianza per le Elezioni Amministrative. Il live blog del Cittadino. Domenica 10 giugno 2018, urne aperte in otto Comuni ...

Elezioni Comunali 2018 - ultime notizie/ Risultati amministrative - diretta : come si vota - affluenza - exit poll : Elezioni amministrative 2018, diretta live Comunali: ultime notizie, come si vota, Risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 05:50:00 GMT)

Dove e come si vota alle Elezioni amministrative di oggi : Nuovo chiamata alle urne per 6 milioni e 749 mila italiani. Domenica 10 giugno (eventuale ballottaggio due settimane più tardi, il 24), appuntamento con le amministrative in 761 Comuni. Si vota nelle Regioni a statuto ordinario e in Sicilia e in Sardegna. Seggi aperti dalle 7 alle 23, scrutinio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. I nuovi sindaci Si decide l’elezione diretta dei sindaci e dei ...

Elezioni COMUNALI AMMINISTRATIVE 2018/ Ultime notizie : M5s senza lista a Vicenza - sarà "alleanza" con la Lega? : ELEZIONI COMUNALI 2018, Ultime notizie AMMINISTRATIVE: il rebus alleanza-scontro tra M5s e Lega, insieme al Governo divisi alle urne. Tutte le curiosità dei 761 Comuni al voto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:51:00 GMT)