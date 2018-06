Elezioni amministrative 2018 | risultati in diretta | tutte le sfide da Brescia a Catania

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018) Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Al voto alcune città-chiave, come le roccaforti del Pd, Pisa e Siena, o Avellino, Ragusa, Brindisi e Siracusa dove il Movimento 5 stelle può fare incetta di voti. Tra le città più grandi che hanno scelto il loro sindaco c’è anche “caso“, dove il candidato del centrodestra può vincere al primo turno ma è imputato per peculato e rischia la sospensione. Ala prova di forza del centrodestra, mentre in Veneto due delle città più ricche e industrializzate (Vicenza e Treviso) sono in mano ai dem ma potrebbero ...