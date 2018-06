Elezioni amministrative 2018 | risultati in diretta dai 761 Comuni al voto | tutte le sfide

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018) Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Alalcune città-chiave, come le roccaforti del Pd, Pisa e Siena, o Avellino, Ragusa, Brindisi e Siracusa dove il Movimento 5 stelle può fare incetta di voti. Tra le città più grandi che hanno scelto il loro sindaco c’è anche “caso Catania“, dove il candidato del centrodestra può vincere al primo turno ma è imputato per peculato e rischia la sospensione. A Brescia la prova di forza del centrodestra, mentre in Veneto due delle città più ricche e industrializzate (Vicenza e Treviso) sono in mano ai dem ma potrebbero tornare sotto il controllo del centrodestra. Neicon più di 15mila abitanti dove nessun candidato riuscirà a ottenere il 50 per ...